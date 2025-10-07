自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》大S效應+6縣市催打抽獎 2公費疫苗打氣旺旺來

2025/10/07 06:01

「左流右新」疫苗施打，各縣市掀起接種熱潮。（桃市府提供）

「左流右新」疫苗施打，各縣市掀起接種熱潮。（桃市府提供）

〔健康頻道／綜合報導〕今（6）日是大S冥誕，她因今（2025）年初去日本旅遊，不幸因流感引發併發症去世，令粉絲極為不捨，也因她之故，掀起施打流感疫苗熱潮，這股風也延續下半年疫苗施打。

疾管署表示，自10月1日起公費流感疫苗打氣不錯，連假前共施打累計逾86萬8203劑，較去年同期僅22萬147劑，成長4倍。一般認為是年初「大S效應」及「流感流行期」有關。

疾管署署長羅一鈞表示，在2020年時喊出「左流右肺」，這裡的「肺」是指新冠肺炎；今年則延續去年「左流右新、健康安心」的施打口號，唸起來很順口，也成功提振此次新冠疫苗的施打。他說，接下來要想辦法把肺炎鏈球菌疫苗再帶進來，初步構想是三「針」有幸。

板橋德威內科診所院長王威堯指出，流感疫情提早升溫，門、急診就診人數與流感樣病例數提前上升，民眾對風險感知提高，進而主動接種。加上年初大S不幸因流感病逝效應，引發社會高度關注，讓更多人意識到流感的嚴重性。這些政策宣導、社群媒體與疫情訊號的交互作用，形成一股前所未見的接種熱潮，包括自費疫苗也是打氣旺。

此外，各縣市催打公費流感疫苗也舉辦活動：

健康網》大S效應+6縣市催打抽獎 2公費疫苗打氣旺旺來

●台北市：
「公費流感及新冠疫苗健康抽好禮」活動，自10月1日至11月15日，只要市民於活動期間接種公費流感及新冠疫苗者，皆可以參加抽獎活動，兩疫苗都施打者，可享有三次抽獎機會。提供439份獎品，獎項包括Apple iPhone17、SAMPO咖啡機、SAMPO多功能電蒸鍋、SAMPO手沖快煮壺、SAMPO煮蛋器、SAMPO烤麵包機、Apple Watch SE3、全家超商禮券。

健康網》大S效應+6縣市催打抽獎 2公費疫苗打氣旺旺來

●新北市：
針對長輩們催打，推出「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽獎」，活動時間拉至12月31日，接種2種疫苗就有2次中獎機會，除了「週週抽」送千元禮卷外，更可參加期末抽獎活動，最大獎包括iPhone 17、高級按摩椅、16吋電競筆電等好禮。

●桃園市：
針對市民年滿50歲以上，完成左流右新」疫苗接種，並簽署預立醫療決定書，可獲得一劑的帶狀疱疹疫苗接種補助，若屬低收入戶或中低收入戶，則為2劑全額補助。

健康網》大S效應+6縣市催打抽獎 2公費疫苗打氣旺旺來

●高雄市：
以65歲以上長者，或是6個月以上未滿6歲幼兒在今年11月底前完成公費流感或新冠疫苗接種則具抽獎資格，有機會抽中國際牌50吋4K智慧聯網電視、吸塵器、電烤箱、壓力鍋、超商禮券1000元等實用好禮。

●苗栗縣：
65歲以上縣民同時接種「左流右新」，即可獲得乙份禮品，送完為止。

健康網》大S效應+6縣市催打抽獎 2公費疫苗打氣旺旺來

●連江縣：
10月底前完成「左流右新，可參加首階段抽獎（學生只須打流感疫苗）
12月底完成左流右新，可參加第二階段抽獎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中