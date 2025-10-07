健康網》大S效應+6縣市催打抽獎 2公費疫苗打氣旺旺來

「左流右新」疫苗施打，各縣市掀起接種熱潮。（桃市府提供）

〔健康頻道／綜合報導〕今（6）日是大S冥誕，她因今（2025）年初去日本旅遊，不幸因流感引發併發症去世，令粉絲極為不捨，也因她之故，掀起施打流感疫苗熱潮，這股風也延續下半年疫苗施打。

疾管署表示，自10月1日起公費流感疫苗打氣不錯，連假前共施打累計逾86萬8203劑，較去年同期僅22萬147劑，成長4倍。一般認為是年初「大S效應」及「流感流行期」有關。

疾管署署長羅一鈞表示，在2020年時喊出「左流右肺」，這裡的「肺」是指新冠肺炎；今年則延續去年「左流右新、健康安心」的施打口號，唸起來很順口，也成功提振此次新冠疫苗的施打。他說，接下來要想辦法把肺炎鏈球菌疫苗再帶進來，初步構想是三「針」有幸。

板橋德威內科診所院長王威堯指出，流感疫情提早升溫，門、急診就診人數與流感樣病例數提前上升，民眾對風險感知提高，進而主動接種。加上年初大S不幸因流感病逝效應，引發社會高度關注，讓更多人意識到流感的嚴重性。這些政策宣導、社群媒體與疫情訊號的交互作用，形成一股前所未見的接種熱潮，包括自費疫苗也是打氣旺。

此外，各縣市催打公費流感疫苗也舉辦活動：

●台北市：

「公費流感及新冠疫苗健康抽好禮」活動，自10月1日至11月15日，只要市民於活動期間接種公費流感及新冠疫苗者，皆可以參加抽獎活動，兩疫苗都施打者，可享有三次抽獎機會。提供439份獎品，獎項包括Apple iPhone17、SAMPO咖啡機、SAMPO多功能電蒸鍋、SAMPO手沖快煮壺、SAMPO煮蛋器、SAMPO烤麵包機、Apple Watch SE3、全家超商禮券。

●新北市：

針對長輩們催打，推出「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽獎」，活動時間拉至12月31日，接種2種疫苗就有2次中獎機會，除了「週週抽」送千元禮卷外，更可參加期末抽獎活動，最大獎包括iPhone 17、高級按摩椅、16吋電競筆電等好禮。

●桃園市：

針對市民年滿50歲以上，完成左流右新」疫苗接種，並簽署預立醫療決定書，可獲得一劑的帶狀疱疹疫苗接種補助，若屬低收入戶或中低收入戶，則為2劑全額補助。

●高雄市：

以65歲以上長者，或是6個月以上未滿6歲幼兒在今年11月底前完成公費流感或新冠疫苗接種則具抽獎資格，有機會抽中國際牌50吋4K智慧聯網電視、吸塵器、電烤箱、壓力鍋、超商禮券1000元等實用好禮。

●苗栗縣：

65歲以上縣民同時接種「左流右新」，即可獲得乙份禮品，送完為止。

●連江縣：

10月底前完成「左流右新，可參加首階段抽獎（學生只須打流感疫苗）

12月底完成左流右新，可參加第二階段抽獎。

