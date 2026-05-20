非洲2國爆伊波拉病毒疫情 赴非民眾應提高警覺

非洲爆伊波拉病毒疫情，已構成國際關注公共衛生緊急事件，圖為南投縣衛生局人員著防護衣進行清消演練情形。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕世界衛生組織（WHO）5月17日宣布非洲剛果民主共和國及烏干達的伊波拉病毒感染疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，南投縣政府衛生局提醒近期如有前往疫情地區民眾，應提高警覺並落實個人防護措施，返國後持續進行健康監測，守護自身與社區安全。

南投縣衛生局表示，伊波拉病毒潛伏期最長可達21天，感染後可能出現發燒、倦怠、肌肉痠痛、嘔吐、腹瀉，嚴重者，甚至可能出血等症狀。依據疾病管制署公布資訊，目前疫情主要發生於剛果民主共和國，並已出現跨境傳播至烏干達情形。本次疫情為Bundibugyo型伊波拉病毒所引起，目前尚無針對該病毒核准疫苗與特效治療方式，加上部分病例已進入人口密集城市地區，增加疫情防治困難度。

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衛生局指出，疾病管制署已將剛果民主共和國及烏干達國際旅遊疫情建議等級提升至第二級「警示（Alert）」，提醒民眾前往當地應加強防護，避免接觸病患、屍體、野生動物及不明來源肉品，並落實勤洗手及佩戴口罩等防疫措施。

衛生局強調，目前國內風險仍屬低度，但因全球交通往來頻繁，仍須提高警覺，民眾如自疫情地區返國後21天內出現疑似症狀，應儘速戴口罩就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以利醫師及早診斷與處置，共同防堵傳染病入侵。

伊波拉病毒傳染途徑與症狀。（南投縣衛生局提供）

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