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健康網》優格吃對更護心！ 168萬人研究揭黃金份量：死亡風險降11％

2026/05/20 06:23

恆新復健科診所醫師王思恒表示，根據國外1項追蹤168萬人的研究指出，每天吃適量優格，可降低11%心血管死亡風險；示意圖。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒表示，根據國外1項追蹤168萬人的研究指出，每天吃適量優格，可降低11%心血管死亡風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為全脂所含飽和脂肪多，比較不健康，因此要少吃。不過，恆新復健科診所醫師王思恒表示，根據國外1項追蹤168萬人的研究指出，每天吃200克優格，可降低11%心血管死亡風險；即便每天只吃一片15克起司，心血管死亡風險也能降5%。

飽和脂肪少吃為妙？對此，王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，2026年一份剛出爐、追蹤168萬人的研究，給出讓大家跌破眼鏡的答案：發酵乳製品（如優格、起司），其實是保護心血管的超級好幫手。

王思恒指出，這份研究整合來自美國、歐洲、日本、台灣等9個不同國家的資料，通常這種跨國研究結論都會不一致，但這篇研究中，優格的數據居然完全一致。研究發現，每天吃大約一盒（200克）市售優格，可降低11%心血管死亡風險。這代表不管是哪國人、怎麼生活，優格的保護效果都非常穩定，幾乎不是巧合。

此外，研究指出，每天只要吃一片起司（15克），心血管死亡風險也能降5%。特別的是，優格與起司雖然飽和脂肪較高，但在這篇研究中，它們的保護效果卻是最明顯的。王思恒說，科學家推測，比起脂肪高低，食物裡有沒有「發酵」其實更重要。因為發酵過程產生的益生菌、維生素K2、活性胜肽，可幫助調節血壓、照顧腸道菌相、減少身體發炎。

乳製品攝取「甜蜜點」

不過，這項研究發現，乳製品不是吃越多越好，它呈現一個U型曲線，最佳份量是每天250到300克，若超過，保護效果會開始消失。王思恒表示，研究員猜測，可能因為攝取量多，便會開始吃到奶油、鮮奶油這類「非發酵」的高飽和脂肪，反而把好處抵消。不過，這是觀察性研究的統合分析，無法確立因果關係。也許是「習慣吃優格的人本來就有更健康的生活方式」，這種混淆難以完全排除。

聰明護心攝取3重點

王思恒提醒，想要聰明吃優格護心，建議掌握以下3重點：

●選發酵的：優格、起司優先於純牛奶或奶油。

●看含糖量：雖然研究沒分種類，但為了健康，仍建議選無糖或低糖。

●量力而為：11%是整體趨勢，若本身有心血管風險，這是一個很好的飲食調整參考。

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