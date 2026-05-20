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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》按摩能護腎！ 醫揭只要10分鐘 非「越痛越有效」

2026/05/20 09:23

適當的按摩可以讓人放鬆，洪永祥診所院長洪永祥表示，壓力非常傷腎，按摩得宜可以護腎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

適當的按摩可以讓人放鬆，洪永祥診所院長洪永祥表示，壓力非常傷腎，按摩得宜可以護腎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕適度按摩可以護腎！洪永祥診所院長洪永祥表示，現代人生活太緊張，身體常常處於緊繃模式，而壓力非常傷腎，體內的壓力荷爾蒙「皮質醇 cortisol」會升高，長期下來可能造成高血壓、血糖失控、慢性發炎，這些都是腎功能惡化的重要危險因子。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，他引述研究發現，按摩可能幫助降低壓力反應。2016年刊登於《Journal of Bodywork and Movement Therapies》的隨機研究發現，泰式按摩可以降低受試者的壓力感受與血壓，並改善壓力荷爾蒙變化。

另一篇，2018年一篇發表於《Complementary Therapies in Clinical Practice》的研究也發現，接受規律瑞典式按摩的人，壓力指數下降、生活品質改善，疼痛與緊繃感也減輕。當身體壓力下降、自律神經比較穩定，血液循環與睡眠也會改善。很多人按摩後會發現比較好睡、手腳比較暖、排尿變順、身體比較輕鬆，這其實和副交感神經被活化有關。

甚至在2020年研究指出，只要10分鐘按摩，就能提升人體的放鬆反應系統。洪永祥提醒，按摩不是越痛越有效！過度重壓、暴力式深層按摩，反而可能造成肌肉受傷，嚴重甚至引發「橫紋肌溶解症」，讓大量肌肉肌紅蛋白堵塞腎臟，引發急性腎損傷。尤其慢性腎臟病、糖尿病、老人或洗腎患者，更不能亂按。

洪永祥表示，真正護腎的按摩要訣，就是「放鬆循環」，以適度、舒服、規律的按摩，加上運動、睡眠與控制壓力，才能讓腎臟真正輕鬆起來。

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