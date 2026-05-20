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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》料理沒加鹽也中招！ 專家曝「鈉疊加」4陷阱：血壓恐飆高

2026/05/20 07:26

營養師曾建銘提醒，減鹽不只少加鹽，醬油等4大減鈉陷阱，也可能導致鈉的攝取疊加，增加心血管負擔；情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘提醒，減鹽不只少加鹽，醬油等4大減鈉陷阱，也可能導致鈉的攝取疊加，增加心血管負擔；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為料理不加鹽巴，改加醬油、雞粉較健康，當心調味錯誤恐害血壓飆更高。營養師曾建銘表示，醬油、雞粉、味精、沙茶醬等調味料，其實鈉含量都不低，若料理時每種都加一點，在「鈉疊加」的情況下恐吃太多，反而容易增加高血壓、心血管負擔。建議不妨使用蔥、薑、蒜、檸檬等天然食材提味，也能吃得鮮甜又美味。

4大減鈉陷阱恐增血壓負擔

曾建銘於臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，衛福部建議，成人每天鈉攝取量不要超過2400毫克（約等於6克鹽）。不過，很多長輩為了健康，雖然炒菜不放鹽，卻添加醬油、雞粉、味精、沙茶醬等提味，反而落入減鈉陷阱；尤其在「疊加鈉」的情況下，恐會增加血壓、心血管負擔。

3大天然調味食材增添鮮甜

擔心少鹽菜餚吃起來無味？曾建銘表示，若覺得減鹽料理太清淡，先不要急著補鹽，建議牢記黃金口訣：「鹹味只能選一種，香氣可以多幾種」；並推薦使用以下3大食材，幫助天然調味：

爆香小天才：如蔥、薑、蒜、洋蔥、九層塔等，使用這些食材增添香氣，當香氣夠時，就不會覺得沒味道。

天然鮮味精：如鮮香菇、昆布、番茄、紅蘿蔔等，這些食材自帶甘甜味，可增添風味。

酸辣開胃組：添加檸檬、一點點烏醋、白胡椒、黑胡椒等，對於刺激味蕾頗具效果。

曾建銘強調，真正的減鹽，不是過著吃水煮餐、食之無味的苦行僧生活，只要記得「加醬油就少加鹽，有放雞粉就不放味精」原則，煮菜時，添加蒜頭、香菇、撒點白胡椒，減鹽也能吃得美味無負擔。

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