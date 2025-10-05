自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》3道蔬食烤物爆紅！ 烤肉節添健康不油膩

2025/10/05 19:16

豇豆燙熟後捲成螺旋狀，用竹籤串好去烤簡單幾步驟即可完成；圖為情境照。（圖取自freepik）

豇豆燙熟後捲成螺旋狀，用竹籤串好去烤簡單幾步驟即可完成；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節烤肉香氣四溢，但你知道嗎？除了大口吃肉，今年最夯的「蔬食烤物」正悄悄成為新主角！農糧署於臉書專頁「鮮享農YA－農糧署」特別分享3道健康又美味的烤蔬食料理，不僅低油少負擔，還能補充膳食纖維、維生素與礦物質，讓你烤得更無負擔、吃得更清爽！包含芽菜豆皮捲、杏鮑菇串串、豇豆棒棒糖，讓你這個中秋健康不油膩。

1. 芽菜豆皮捲—香氣滿分、爽口又高纖

材料：豆皮1片、豆芽菜適量、香油10g、胡椒粉5g。

作法：

●豆芽菜滾水燙20秒後瀝乾。

●加入香油、胡椒粉調味。

●用豆皮包起豆芽菜、以竹籤串好燒烤。

香氣四溢、口感清爽，是烤肉桌上的清新解膩神器！

杏鮑菇縱切薄片串烤也很香甜；圖為情境照。（圖取自freepik）

杏鮑菇縱切薄片串烤也很香甜；圖為情境照。（圖取自freepik）

2. 杏鮑菇串串—口感Q彈、越烤越香

材料：杏鮑菇3條、白芝麻1小匙、十三香粉1小匙、蠔油1大匙。

作法：

●杏鮑菇縱切薄片，滾水燙5分鐘後擠乾水分。

●加入黑胡椒、糖、鹽、五香粉調味。

●以波浪狀串起，撒上白芝麻後直接燒烤。

菇香撲鼻、口感厚實，堪稱「素界烤肉王者」！

3. 豇豆棒棒糖—綠色旋風新寵登場

材料：豇豆5條、烤肉醬與白芝麻適量。

作法：

●豇豆燙熟後捲成螺旋狀，用竹籤串好。

●烤至微焦後刷上烤肉醬，撒白芝麻提香。

外酥內嫩、香氣逼人，孩子也搶著吃！

今年中秋想吃得更健康，不妨試試這3款「蔬食系烤物」，不僅營養滿分，還能讓烤肉派對更繽紛多元。少一分油煙，多一分清爽，今年就讓蔬菜成為烤肉的亮點！

