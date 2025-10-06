健康網》苗栗隨機砍人太驚聳 醫：別忽視心理創傷復元

邱姓男子10年前於同一家超商刺傷4人，如今又再犯砍傷3人。楊聰才診所院長楊聰財醫師說，尤其要注意受傷女童及目擊孩子的心理創傷治療。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕苗栗2日出現隨機砍人事件，造成2名國小女童及1名男子受傷。楊聰才診所院長楊聰財醫師表示，這起事件可能對於受傷的國小女童、目擊學童、以及所有家屬都造成巨大的心理創傷。

楊聰財在臉書上提醒，對於受傷女童的心理創傷治癒，需要特別的心理支持，首先需要「安全感重建」，確保她們在醫院和回家後感到絕對安全，周圍有可信賴的大人保護。

請繼續往下閱讀...

他認為，要進行兒童心理輔導，像是遊戲治療、藝術治療來幫助她們處理恐懼和負面情緒，避免創傷後壓力症候群（PTSD）的形成；並鼓勵她們用任何方式，像是說話、畫畫、寫日記表達感受，讓她們知道所有的感受（害怕、生氣、難過）都是正常的。

另外，在目擊學童方面，楊聰財指出，這算是間接受害者，目擊創傷同樣會造成嚴重的心理困擾，家長和老師應密切觀察學童的行為變化，重複的惡夢或不斷想起現場畫面、過度的驚嚇反應或變得焦躁不安、退縮行為（不願上學、黏人、害怕獨處）、身體不適（頭痛、胃痛），這些症狀往往在醫學上檢查不出病因。

楊聰財建議，學校應啟動危機處理機制，由輔導老師或外聘心理師對目擊學童進行團體或個別輔導，提供一個安全的空間讓他們分享感受，學習應對恐懼，告訴孩子，經歷這樣可怕的事情後，感到害怕、生氣或難過是很正常的反應。

此外，楊聰財認為，苗栗縣政府衛生局、社會處應立即啟動重大事件心理支持服務，並提供社區民眾免費的心理諮詢或團體輔導。另外，反覆觀看此新聞事件或討論細節，只會加深創傷的重複經歷。創傷的治癒是一個過程，需要時間、耐心和專業的介入。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法