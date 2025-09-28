限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
罹肝癌不適合開刀！ 「肝腫瘤動脈栓塞術」成功救援
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣54歲王姓B肝帶原者，今年8月赴醫院檢查時，意外發現肝腫瘤，進一步確定是惡性肝癌，病人不適合開刀，醫療團隊採用肝腫瘤動脈栓塞術，精準阻斷腫瘤養分，並直接把藥物集中在腫瘤殺死癌細胞，降低全身性化療副作用，也挽回病人生命。
王姓病人是在例行的肝檢查，發現惡性腫瘤，由於他原本就在門診接受毒物治療，醫療團隊懷疑，熱射燒灼治療才引發肝癌復發。今年8月王男到員榮醫療體系員榮醫院求治，醫療團隊立刻安排血管攝影檢查，評估他的身體狀況並經過說明溝通，採肝腫瘤動脈栓塞手術作為治療策略，術後恢復良好，持續接受肝病毒治療。
請繼續往下閱讀...
對於王男的治療策略，員榮心導室主任林彤宥表示，經動脈導管肝臟腫瘤化學栓塞術（TACE）的原理，是透過穿刺腹股溝動脈，把導管置入供應肝腫瘤養分的肝動脈分支，注入化學治療藥物與栓塞粒子，藉由阻斷供應腫瘤的血液、藥物直接集中腫瘤以毒殺癌細胞，使腫瘤細胞缺血和壞死，既精準治療也降低全身性化療的副作用，病人沒開刀，身體恢復健康速度較快。
員榮醫院員生院區院長、肝膽腸胃科醫師郭武憲說，台灣肝癌好發原因主要來自B型或C型病毒性肝炎、酒精性肝硬化和非酒精性脂肪肝這4大類。臨床上常見「肝癌三部曲」就是從慢性肝炎、肝硬化最後發展成肝癌，預防肝癌關鍵在於及早治療慢性肝炎。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應