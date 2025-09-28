自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

罹肝癌不適合開刀！ 「肝腫瘤動脈栓塞術」成功救援

2025/09/28 10:25

員榮心導室主任林彤宥醫師（左）借由心導管技術，將化療藥物與栓塞劑注入腫瘤，讓腫瘤逐漸縮小或壞死。（員榮醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣54歲王姓B肝帶原者，今年8月赴醫院檢查時，意外發現肝腫瘤，進一步確定是惡性肝癌，病人不適合開刀，醫療團隊採用肝腫瘤動脈栓塞術，精準阻斷腫瘤養分，並直接把藥物集中在腫瘤殺死癌細胞，降低全身性化療副作用，也挽回病人生命。

王姓病人是在例行的肝檢查，發現惡性腫瘤，由於他原本就在門診接受毒物治療，醫療團隊懷疑，熱射燒灼治療才引發肝癌復發。今年8月王男到員榮醫療體系員榮醫院求治，醫療團隊立刻安排血管攝影檢查，評估他的身體狀況並經過說明溝通，採肝腫瘤動脈栓塞手術作為治療策略，術後恢復良好，持續接受肝病毒治療。

對於王男的治療策略，員榮心導室主任林彤宥表示，經動脈導管肝臟腫瘤化學栓塞術（TACE）的原理，是透過穿刺腹股溝動脈，把導管置入供應肝腫瘤養分的肝動脈分支，注入化學治療藥物與栓塞粒子，藉由阻斷供應腫瘤的血液、藥物直接集中腫瘤以毒殺癌細胞，使腫瘤細胞缺血和壞死，既精準治療也降低全身性化療的副作用，病人沒開刀，身體恢復健康速度較快。

員榮醫院員生院區院長、肝膽腸胃科醫師郭武憲說，台灣肝癌好發原因主要來自B型或C型病毒性肝炎、酒精性肝硬化和非酒精性脂肪肝這4大類。臨床上常見「肝癌三部曲」就是從慢性肝炎、肝硬化最後發展成肝癌，預防肝癌關鍵在於及早治療慢性肝炎。

