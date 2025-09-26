6旬婦跌倒背痛3個月後竟不能走路 醫查脊椎骨折併發感染

陳典廷表示，婦人胸椎骨合併脊椎感染化膿，胸椎第5、6節壓迫性骨折，骨折處有顆約3公分大膿包，壓迫神經。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不明原因下背痛，治療後疼痛未改善，當心是脊椎出問題！台中68歲陳女士今2月在家中跌倒，自行起身、不在意，背痛就貼痠痛貼布、吃消炎藥，3個月後痛到無法走路送急診，才發現胸椎骨折合併脊椎感染膿瘍，3公分大的膿包壓迫神經疼痛，開刀清創和抗生素治療，之後還要進行胸椎固定手術。

婦人的胸椎第5、6節壓迫性骨折，骨折處有顆約3公分大膿包，壓迫脊髓神經，痛到無法走路。（記者蔡淑媛攝）

部立台中醫院神經外科主任陳典廷表示，婦人的胸椎第5、6節壓迫性骨折，骨折處有顆約3公分大膿包，壓迫脊髓神經，進行清創手術合併抗生素整合治療，住院兩週後出院可走路，目前戴著背架，持續接受抗生素治療，待感染控制穩定後，準備再行胸椎固定手術。

陳典廷指出，脊椎感染是一種細菌、結核菌或其他長期使用藥物等因素引起的感染性疾病，常見症狀包括持續背痛、發燒、怕冷、體重減輕，以及可能伴隨神經壓迫而引起的腰背痠麻或腳無力等症狀。

脊椎感染要接受抗生素治療，輔以背架固定，如果治療效果不佳，甚至化膿等情況，要進行清創手術。

陳典廷提醒，很多人都有腰痠背痛的困擾，但如果背痛經復健運動或藥物治療，疼痛度未減緩還加劇，可能是出現脊椎感染或長腫瘤等問題，建議進一步檢查，避免傷及脊椎神經，以免造成永久傷害。

