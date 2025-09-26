健康網》幽門螺旋桿菌感染 如何確定？醫談檢測3法

幽門螺旋桿菌的感染是胃癌發生途徑的其中之一；然幽門螺旋桿菌是如何監測？兒童肝膽腸胃科醫師賴馥蘋表示，通常有3項方法。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕國健署表示，依據癌症登記資料和衛生福利部死因統計，胃癌位居國人十大癌症發生第8位及死因第7位，每年新發生個案有3,700人，男性發生率為女性的2倍。胃癌成因複雜，在胃癌的危險因子中，幽門螺旋桿菌感染是重要危險因子，研究發現胃癌患者中有9成曾感染幽門螺旋桿菌。此外，飲食過鹹、醃漬食物、飲食衛生、抽菸、過度飲酒，以及遺傳、慢性胃部疾病等亦是胃癌危險因子。

兒童肝膽腸胃科醫師賴馥蘋在臉書粉專「小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師」說明，醫師可透過以下檢查診斷幽門螺旋桿菌感染：

•上消化道內視鏡（胃鏡，EGD）：若強烈懷疑消化性潰瘍合併幽門螺旋桿菌感染，這是首選檢查。醫師可直接觀察胃與十二指腸黏膜，並取組織切片（biopsy）檢驗細菌及進行抗生素敏感性測試。

•尿素呼氣試驗（urea breath test）：患者需喝下一種溶液後向袋子吹氣，檢測呼氣中的化學物質以判斷是否存在幽門螺旋桿菌。此檢查在年幼兒童可能較難執行。

•糞便抗原檢測（stool antigen test）：檢測糞便中是否含有幽門螺旋桿菌抗原蛋白。

賴馥蘋提醒，需注意的是，質子幫浦抑制劑（proton pump inhibitors, PPIs，如 omeprazole、esomeprazole、lansoprazole）、鉍劑（bismuth，如 Pepto-Bismol）以及抗生素，都可能影響呼氣試驗與糞便檢測的準確度。因此醫師通常會建議在檢查前停藥兩週。

賴馥蘋表示，雖然呼氣試驗與糞便檢測較簡單且無侵入性，但僅能顯示是否有感染，無法評估嚴重程度；血液檢測已不再建議使用。

國健署提醒民眾，遠離胃癌可從健康飲食做起；並注意胃部警訊，及早察覺接受診治，如有腸胃不適症狀應及早就醫，有胃癌家族史的民眾，應定期接受檢查。

