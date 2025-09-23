健康網》「共眠煞」接力糾纏 醫：2種人最易上身

更年期女性較易罹患「共眠煞」，楊聰才診所院長楊聰財說，若是輕度呼吸中止症者，試試側睡可改善；圖為情境照。（圖取自freepik）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當兩種睡眠障礙同時出現在同一個人身上。「共眠煞」（COMISA）是失眠與阻塞型睡眠呼吸中止症合併發生的疾病。楊聰才診所院長楊聰財表示，特別是女性，因為沒有典型的打呼症狀，導致難以被正確診斷，延誤了治療。

楊聰財說，共眠煞的成因複雜，並非單一因素造成，通常是多種生理、心理和行為因素相互作用的結果。它與許多嚴重的慢性疾病存在著複雜的關聯，增加了罹病風險。

請繼續往下閱讀...

共眠煞是一種容易被忽視但後果嚴重的睡眠障礙。楊聰財表示，如果你有長期失眠困擾，白天又感到疲憊，強烈建議進行睡眠檢測，找出問題的根源，才能得到正確有效的治療。

尤其是女性在更年期前後，體內的雌激素和黃體素水平會下降。楊聰財認為，這兩種荷爾蒙對維持上呼吸道肌肉張力有一定的作用，其減少可能使上呼吸道更容易塌陷。此外，荷爾蒙變化也可能直接影響睡眠中樞，導致失眠。

另外，隨著年齡增長，肌肉張力會下降，包括上呼吸道周圍的肌肉，這增加了發生睡眠呼吸中止症的風險。楊聰財指出，年長者因身體慢性病、褪黑激素分泌減少以及心理因素，失眠的風險也隨之增加，因此共眠煞在老年族群中更為普遍。

以下調整7種生活習慣，可以有效降低風險或改善症狀：

●維持健康體重：這是預防睡眠呼吸中止症最有效的方式之一。

●規律作息：建立固定的睡覺和起床時間，即使在週末也不要晚睡晚起，這有助於調節身體的生理時鐘。

●營造舒適的睡眠環境：保持臥室黑暗、安靜且涼爽，將電子產品移出臥室。

●避免睡前刺激性活動：睡前一小時避免使用電子產品、看電視或劇烈運動。

●飲食控制：睡前避免攝取咖啡因、酒精和尼古丁。酒精雖然會讓人想睡，但會干擾睡眠結構並使呼吸道肌肉放鬆，加劇呼吸中止。

●側睡：對於輕度呼吸中止症患者，側睡可以防止舌根後墜，有助於保持呼吸道暢通。

●及早求醫：如果你或你的家人有上述症狀，即使沒有明顯打呼，也應及早尋求睡眠專科醫師的幫助，進行詳細的睡眠檢測。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法