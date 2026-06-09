肺癌非絕症 78歲街頭藝人晚期肺癌服標靶藥高歌重生

78歲肺癌病友傅先生勇敢分享抗癌心路歷程，並中氣十足地高歌，展現重生生命力。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕78歲的傅姓街頭藝人去年確診肺腺癌第4期，且已轉移至肝臟與骨頭，經基因檢測後，他順利接受第3代標靶藥物「瘤利剋」治療。本身是街頭藝人的他，將罹癌視為重整細胞、讓生命更強大的過程，他運用聲樂基礎，唱歌產生多巴胺來放鬆全身，如今不僅飲食與行動自如，更快樂地持續在街頭用歌聲分享快樂、鼓舞人心。

彰基胸腔外科主任黃章倫表示，晚期肺癌因為疾病已超過局部的範圍，過去一直以來都被認為無法開刀，隨著近年來標靶藥物、免疫治療藥物等全身性系統治療的進步，現代醫療已打破這項刻板印象，手術在晚期肺癌中扮演了更多元且關鍵的角色；胸腔內科紀炳銓醫師表示，目前晚期肺癌最新的治療包括免疫治療與標靶治療，但許多病友對這些新療法較為陌生，甚至在遇到副作用時不知道該如何面對。因此，團隊特別為病友介紹免疫治療與標靶治療常見的副作用及處理方式，例如如何應對相關的不適感，並透過專業處置與調藥來減輕身體的痛苦，好讓病人在遇到副作用時不會太過焦慮，能更有信心地順度過難關。

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55歲的柯女士在2019年確診肺腺癌第四期，服用第二代標靶藥物多年，期間飽受皮疹與甲溝炎之苦，但在胸腔內科主任林聖皓協助下順利克服。2025年經電腦斷層發現腫瘤變大後，醫師立即建議手術切片並進行次世代基因定序，成功掌握基因變異全貌，順利為她銜接第三代標靶藥物「泰格沙」。她開心分享自己現在依然能到處爬山、每週唱歌KTV，鼓勵病友「只要堅強就有活命的希望！」

彰基肺癌團隊舉辦病友關懷活動，醫護與病友開心大合照，傳遞共同抗癌決心。（彰基提供）

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