黑色素癌患者存活10年見證療效 台癌籲免疫藥物納第一線給付

▲黃姓男子罹患「末期黑色素癌」，體內到處是黑色素癌腫瘤（左圖）；經「免疫檢查點抑制劑治療」治療後，末期黑色素癌腫瘤逐漸消失（右圖）。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

70歲的黃姓男子，10年前被確診為「末期黑色素癌」，癌細胞已廣泛轉移，腫瘤潰瘍出血，黃男當時已買好兩套壽衣等待生命終點，但抱著希望參與仍處於臨床研究階段的「免疫檢查點抑制劑」治療，腫瘤竟奇蹟般消失，歷經10年仍存活。

善用百億癌症新藥基金 挽救癌友

台灣癌症基金會執行長、仁愛長庚合作聯盟醫院血液腫瘤科醫師張文震指出，政府已設立「百億癌症新藥基金」，期待健保署能將這類已在全球累積10年臨床實證、且成為國際治療指引第一線的免疫藥物納入第一線給付，挽救癌友生命。

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張文震指出，免疫治療藥費昂貴，許多癌友即使看見希望，卻因經濟門檻無法及早使用。百億癌症新藥基金的設立，正是為了補足新藥納入健保前的時間落差，台癌期待基金能優先用在療效明確、臨床需求迫切且國際已列為標準治療的藥物。

台中榮總腫瘤醫學部主任李冠德也說，黑色素癌是皮膚癌中最惡名昭彰的「癌王」，源自於皮膚的黑色素細胞病變，惡性度極高且極易轉移。目前健保僅把免疫療法列為第二線療法，不符合國際建議的第一線治療，容易延誤治療時機，亟待修正。

張文震進一步說明，過去末期黑色素癌主要依賴化學治療，但黑色素癌對化療極不敏感，反應率通常低於15%，且副作用強烈，患者中位生存期往往不超過1年。「免疫檢查點抑制劑」療法不直接攻擊癌細胞，而是藉由阻斷癌細胞對免疫系統的「欺騙訊號」（如PD-1/PD-L1通路），重新激活人體自身的T細胞精準消滅惡性腫瘤。

張文震強調，黃男的10年存活並非個案，而是創新治療可能改變癌友生命軌跡的具體見證，期待健保署與相關審議機制加速盤點臨床證據已成熟、國際指引已列為第一線治療且病人需求迫切的藥物，善用百億癌症新藥基金，成為癌友救命支持。

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