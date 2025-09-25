自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》胚胎停止生長有徵兆？ 醫：需靠1事確認

2025/09/25 17:13

婦產科醫師仇思源指出，胚胎停止不一定會有明顯的徵兆，需靠「檢查」來確認；圖為情境照。（圖取自freepik）

婦產科醫師仇思源指出，胚胎停止不一定會有明顯的徵兆，需靠「檢查」來確認；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕胚胎停止生長會有明顯的感覺或徵兆嗎？婦產科醫師仇思源於臉書專頁「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」發文說明，胚胎如果真的停止生長，不一定會有明顯的「警報」，狀態因人而異，所以需要靠「檢查」確認。

仇思源表示，懷孕初期，隨著胚胎持續長大，體內的絨毛膜促性腺激素（hCG）會慢慢上升，有些人會出現噁心嘔吐容易疲倦等反應，也可能注意到驗孕棒顏色越來越深。如果這些症狀突然減輕甚至消失，有時可能代表激素分泌改變，也可能是胚胎發育中斷的訊號。

仇思源指出，每位孕婦情況大不相同，有人對身體變化特別敏感，症狀一改就能察覺；有人完全沒有任何不適，不出血、不腹痛，直到產檢時才在超音波影像中發現胚胎心跳停了；也有人在胎停後出現少量出血、下腹悶痛或子宮收縮，像是身體開始啟動自然排出的機制。

因此，仇思源強調，胚胎停止生長並沒有固定的徵兆，光靠感覺並不能判斷一切。最穩妥的方法仍是按時回診，透過超音波與抽血追蹤胚胎的生長與心跳，也能讓孕媽咪更安心。

