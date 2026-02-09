健康網》不是耳屎！耳朵癢成黴菌溫床 醫揭藍牙耳機致病3警訊

不少民眾藍牙耳機不離身，醫師表示，耳道恐怕正在「發霉」，最好每戴50分鐘就摘下耳機，讓耳道呼吸通風；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕3C族最夯的配備之一就是藍牙耳機，無聊時拿出來往耳朵塞，世界馬上跳進另一個想像。然而，耳鼻喉科專科醫師張嘉峻提醒，不少患者近期因為耳朵癢求診，一問之下才發現，竟是藍牙耳機不離身惹禍。

「醫生，我最近耳朵好癢～」張嘉峻於臉書專頁「小峻醫師 張嘉峻」發文分享，近期不少病患求診，總覺得耳朵悶悶的，多數民眾懷疑自己是不是耳屎太多塞住了。經過進一步檢查才發現，不少3C族習慣藍牙耳機不離身，一戴就是好幾個小時。如果你也是重度耳機族，小心耳朵可能正悄悄「發霉」。

請繼續往下閱讀...

入耳式耳機造成黴菌溫床

張嘉峻說明，很多人不知道，入耳式耳機就像個「塞子」，會把耳道完全密封。研究發現，戴上耳機僅1小時，耳道內的細菌量就會因為高溫、悶熱、潮濕而顯著增加，甚至有研究指出細菌增長率可達數倍至十多倍，這環境簡直是細菌與黴菌最愛的「豪華溫室」。

入耳式耳機致病警訊

張嘉峻表示，如果民眾發現自己的耳朵，有以下3種情況時就要小心：

●耳內奇癢無比，甚至半夜癢醒。

●耳道流出帶有異味的液體。

●聽聲音好像隔著一層膜，悶悶的。

他提醒，這可能是外耳道真菌病，千萬別拿棉花棒亂挖，那只會把黴菌孢子推得更深，甚至刮傷耳道引發更嚴重的發炎或蜂窩性組織炎。

如果真的有長期佩戴耳機的需求，張嘉峻建議民眾，配戴時留意以下3件事：

1.適度放風：每戴50分鐘就摘下耳機，讓耳道呼吸通風。

2.定期清潔：耳機套要定時酒精消毒，保持乾爽。

3.尋求協助：如果感覺耳朵不適，最好進一步諮詢耳鼻喉科醫師檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法