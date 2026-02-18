健康網》懷孕感冒不敢吃藥 醫警告這樣撐更傷

孕期感冒若長時間未妥善處理，可能影響孕婦的睡眠品質、進食狀況與體力恢復；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節期間，走春、回娘家與親友團聚頻繁，近距離接觸與室內共處時間拉長，以致感冒、咳嗽等上呼吸道感染風險高。醫師臨床發現，常有孕婦即使出現流鼻水、喉嚨痛或發燒，但因擔心吃藥或打針會影響胎兒健康，往往選擇忍耐、不處理，其實長時間硬撐，未必對媽媽與胎兒最好。

孕期感冒硬撐 恐影響媽媽與胎兒

育禾婦幼中心婦產科醫師梁玉惠表示，感冒若長時間未妥善處理，可能影響孕婦的睡眠品質、進食狀況與體力恢復，嚴重時也可能造成脫水或身體負擔增加，反而不利於孕期健康。

她指出，孕期是否需要處理感冒症狀，關鍵在於症狀的嚴重程度與持續時間，而非一律避免治療。若僅有輕微流鼻水、喉嚨不適，且未影響日常生活，確實可以先多休息、補充水分並持續觀察；但若出現高燒、劇烈咳嗽、呼吸不順，或已影響睡眠與進食，就不應一味忍耐。

孕期用藥需評估 勿自行判斷

在孕期感冒的處理上，梁玉惠提醒，用藥前應先與原產檢醫師討論，若至其他醫療院所或急診就醫，也務必主動告知懷孕週數與狀況，讓醫師評估合適的治療方式。特別是懷孕後期，部分含消炎成分的止痛藥並不適合使用，更不建議自行服用成藥。

育禾婦幼中心婦產科醫師梁玉惠說明，孕婦感冒期間的日常照護很重要。（梁玉惠提供）

除適當用藥治療 日常照護同樣重要

除了藥物治療，孕婦感冒期間的日常照護也不可忽視。梁玉惠建議，應保持充足休息、避免過度勞累，多喝水並攝取均衡營養，以維持免疫力與身體復原；外出時勤洗手、戴口罩，並避免與已有感冒症狀者密切接觸，有助降低病毒傳播風險。

梁玉惠強調，孕期感冒並非一定要硬撐，也不代表所有藥物都不能使用。重點在於由醫師評估症狀，選擇對媽媽與胎兒都相對安全的處理方式，才能在孕期與年節團聚期間，兼顧健康與安心。

