自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》懷孕感冒不敢吃藥 醫警告這樣撐更傷

2026/02/18 20:15

孕期感冒若長時間未妥善處理，可能影響孕婦的睡眠品質、進食狀況與體力恢復；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

孕期感冒若長時間未妥善處理，可能影響孕婦的睡眠品質、進食狀況與體力恢復；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節期間，走春、回娘家與親友團聚頻繁，近距離接觸與室內共處時間拉長，以致感冒、咳嗽等上呼吸道感染風險高。醫師臨床發現，常有孕婦即使出現流鼻水、喉嚨痛或發燒，但因擔心吃藥或打針會影響胎兒健康，往往選擇忍耐、不處理，其實長時間硬撐，未必對媽媽與胎兒最好。

孕期感冒硬撐　恐影響媽媽與胎兒

育禾婦幼中心婦產科醫師梁玉惠表示，感冒若長時間未妥善處理，可能影響孕婦的睡眠品質、進食狀況與體力恢復，嚴重時也可能造成脫水或身體負擔增加，反而不利於孕期健康。

她指出，孕期是否需要處理感冒症狀，關鍵在於症狀的嚴重程度與持續時間，而非一律避免治療。若僅有輕微流鼻水、喉嚨不適，且未影響日常生活，確實可以先多休息、補充水分並持續觀察；但若出現高燒、劇烈咳嗽、呼吸不順，或已影響睡眠與進食，就不應一味忍耐。

孕期用藥需評估　勿自行判斷

在孕期感冒的處理上，梁玉惠提醒，用藥前應先與原產檢醫師討論，若至其他醫療院所或急診就醫，也務必主動告知懷孕週數與狀況，讓醫師評估合適的治療方式。特別是懷孕後期，部分含消炎成分的止痛藥並不適合使用，更不建議自行服用成藥。

育禾婦幼中心婦產科醫師梁玉惠說明，孕婦感冒期間的日常照護很重要。（梁玉惠提供）

育禾婦幼中心婦產科醫師梁玉惠說明，孕婦感冒期間的日常照護很重要。（梁玉惠提供）

除適當用藥治療　日常照護同樣重要

除了藥物治療，孕婦感冒期間的日常照護也不可忽視。梁玉惠建議，應保持充足休息、避免過度勞累，多喝水並攝取均衡營養，以維持免疫力與身體復原；外出時勤洗手、戴口罩，並避免與已有感冒症狀者密切接觸，有助降低病毒傳播風險。

梁玉惠強調，孕期感冒並非一定要硬撐，也不代表所有藥物都不能使用。重點在於由醫師評估症狀，選擇對媽媽與胎兒都相對安全的處理方式，才能在孕期與年節團聚期間，兼顧健康與安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中