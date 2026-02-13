自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》越冷越常跑廁所？ 醫揭泌尿道5警訊 頻尿、結石都上榜

2026/02/13 13:49

泌尿科醫師張英傑指出，冬天是發生泌尿道問題的高峰季，若出現排尿變痛、變急、變不順、尿不乾淨，都是該檢查泌尿道的警訊；情境照。（圖取自freepik）

泌尿科醫師張英傑指出，冬天是發生泌尿道問題的高峰季，若出現排尿變痛、變急、變不順、尿不乾淨，都是該檢查泌尿道的警訊；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一變冷，不只關節、免疫力會受影響，泌尿道也是冬季最容易出狀況的一個系統。泌尿科醫師張英傑指出，冬天是發生泌尿道問題的高峰季，提醒出現不舒服時，千萬不要硬撐。當排尿變痛、變急、變不順、尿不乾淨，都是該檢查泌尿道的警訊；及早處理，絕對比拖到嚴重再就醫治療快得多。

冬季常見5大泌尿道警訊

張英傑於臉書粉專發文分享，每年冬天都會在診間看到一些熟面孔因泌尿系統出現不適而回診，其實這些狀況並非突然發生，而是冷天、飲食與生活習慣一起誘發。提醒若出現以下5種狀況，一定要特別當心。

解尿困難

冬天常吃麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐，但辛辣、燥熱食物會刺激尿道黏膜，增加發炎機率。常見症狀如尿尿刺痛、頻尿、尿不乾淨甚至血尿。提醒水要喝夠、清潔要確實、吃火鍋時多搭配蔬菜與水分，才能降低感染機會。

尿路結石

冷天比較不會口渴，很多人一天只喝幾口水，結果到冬末尿路就出現結石。結石帶來的痛，不是一般人能忍的，預防方式很簡單，只要每天至少喝1500-2000c.c.的水，有結石體質的人更要喝到2500c.c.以上，也是唯一真正能避免結石的方法。

膀胱炎

冬天氣溫低，很多人越冷越不想尿，能忍就忍，結果反而讓膀胱炎找上門。常見症狀如頻尿、尿急、尿疼痛、解不乾淨、下腹脹痛。最重要的預防原則只有一個：不要憋尿。

勃起功能障礙

天冷會讓血管收縮、血流變差，血液循環差，再加上壓力、睡不好，冬天其實是勃起功能障礙（ED）特別常見的季節。改善方法為多活動、促進血液循環、保暖下半身、規律運動以及不菸、不熬夜，均有助改善。

尿失禁

很多人以為夏天才會一直跑廁所，冬天因為排汗變少，加上寒冷刺激膀胱，反而更容易頻尿、甚至漏尿。特別是上了年紀的長輩，冬季症狀會明顯惡化。建議多補充葡萄、蔓越莓，對膀胱保養有幫助。此外，記得飯後動一動讓循環變好、代謝更順；避免長時間憋尿，都有助於緩解不適。

