健康 > 抗老養生 > 運動復健

5旬婦天天健走引發足底筋膜炎 震波治療還她「勇腳」

2025/09/22 13:32

林女士接受震波及物理治療。（圖由羅東博愛醫院提供）

林女士接受震波及物理治療。（圖由羅東博愛醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣53歲林女士熱愛運動，近來外出健走感覺腳跟疼痛腫脹，原以為是鞋子不合腳，就醫才發現是足底筋膜炎，接受震波及物理治療後改善疼痛，目前持續透過肌力強化訓練穩定足踝，學習正確又適合自己的運動方式。

林女士每天與社區好友一起運動邊走邊聊，近期察覺走沒多久腳開始疼痛，跟不上朋友的步伐，疼痛從腳跟蔓延到整隻腳，甚至影響日常行走，後來到羅東博愛醫院就醫，被診斷出大幅增加行走距離，足部肌耐力不足以支持運動量，導致足底筋膜炎。

羅東博愛醫院復健醫學科醫師葉書銘說，長期站立或走路、穿著不適合鞋子，都可能引發足底筋膜炎，高齡者因退化造成脂肪墊萎縮，腳底緩衝功能減少，還有扁平足、肥胖、骨刺也是好發族群，最常見症狀是早晨下床，第一步踩地感到足跟疼痛，疼痛部位從腳跟向前蔓延，接近腳踝的跟骨內側、足底兩側，出現輕度腫脹。

宜蘭縣林女士天天健走引發足底筋膜炎，經過震波搭配物理治療，疼痛症狀明顯改善。（圖由羅東博愛醫院提供）

宜蘭縣林女士天天健走引發足底筋膜炎，經過震波搭配物理治療,疼痛症狀明顯改善。（圖由羅東博愛醫院提供）

在葉書銘評估與建議下，林女士接受震波治療搭配物理治療運動訓練，藉由高能量機械波刺激病灶，引發身體組織再生及修復，同步阻斷疼痛神經傳導，達到止痛效果，接著，針對足踝設計的肌力與柔軟度訓練，加強關節穩定度，經過3次療程後，疼痛症狀改善超過9成。

葉書銘提醒大家，運動前應做好伸展，且選擇合適鞋款，適時調整運動量及強度，行走一段時間後，必須給足底筋膜放鬆休息時間，降低足底筋膜炎發生率，運動後如有不適症狀，要儘早就醫以利早日復原。

羅東博愛醫院醫師葉書銘提醒大家，運動前應做好伸展、選擇合適鞋款，適時調整運動量及強度。（圖由羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院醫師葉書銘提醒大家，運動前應做好伸展、選擇合適鞋款，適時調整運動量及強度。（圖由羅東博愛醫院提供）

