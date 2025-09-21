健康網》秋天來了 肌膚變乾？專家：3陷阱傷臉蛋

中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員郭貞君提醒，如果同時使用保濕、美白、抗老與酸類煥膚等各種產品，過多的成分滲透與累積將危害肌膚。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕時序入秋，日夜溫差擴大、空氣濕度明顯下降，您的肌膚是否也開始出現乾癢、緊繃、脫屑甚至泛紅的困擾？中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員郭貞君提醒，當氣溫與濕度降低，保護的天然皮脂膜水分蒸發，導致屏障功能減損；若長時間身處乾燥環境卻鎖水不足，水分蒸散更快，就會形成典型「乾燥敏感」狀態。

郭貞君提醒，此刻若延續夏季的清潔方式，或使用不合時宜的保濕產品，只會加劇肌膚的不適反應，無疑是雪上加霜的遺憾。為此，她特別整理出兩大換季保養的常見謬誤，幫助民眾有效避開地雷，重拾穩定健康的理想膚況。

秋季保養陷阱一：氣溫與濕度驟降，角質屏障失衡

時序由濕熱夏季轉為秋日乾爽，許多人原先看似穩定的膚況，也開始浮現緊繃、乾燥，甚至輕微脫屑。郭貞君護理師指出，這歸因於氣溫降低，皮脂分泌隨之下降；若長時間身處乾冷或空調環境，水分蒸散將更形加速，導致角質層的保水與潤澤能力不足，使肌膚屏障轉為乾燥脆弱的狀態。

郭貞君提醒，此刻即便感覺角質層略因乾硬而顯得暗沉，仍應避免進行去角質程序，以免造成二度傷害。她建議回歸保養核心精神，透過溫和清潔與加強保濕，給予皮膚自我修復的空間；慎選成分安全、配方精準的潔膚與潤澤產品，藉此修護並鞏固角質結構，方能重建健康的鎖水屏障，有效減緩水分蒸散流失。

秋季保養陷阱二：錯誤堆疊保養產品

換季時的乾燥與暗沉，常讓許多人急於「加強」保養，不自覺地將機能各異的產品層層堆疊。郭貞君提醒，如果同時使用保濕、美白、抗老與酸類煥膚等各種產品，過多的成分滲透與累積，便可能引發「總劑量超載風險」。

郭貞君進一步說明，一旦作用的總劑量超過皮膚的耐受臨界點，不僅無法達到預期效果，反而會加劇本就受到季節重壓的屏障負擔，進而導致泛紅、刺痛等不適，甚至引發嚴重發炎反應。面對季節變動，保養程序應隨之簡化，優先確保肌膚回歸基礎的健康穩定，再依據實際需求循序漸進地導入特定保養。這樣不僅能讓保養回歸肌膚的真實需求，更能有效避免因成分衝突或劑量累積所引發的刺激風險。

郭貞君提出建議：

1.保濕之本：先補水，後鎖水

保濕的首要之務在於避免過度清潔，以維護角質屏障的完整性。應先以質地單純的保濕成分（如玻尿酸、菸鹼醯胺）為角質層補水，再藉由霜類等油相產品於肌膚表層形成鎖水膜，確實地留住水分。

2.簡化程序：避免錯誤堆疊，確保劑量安全

保養的核心在於精準，而非繁複。郭護理師再度提醒，應謹守產品與程序的精簡原則，避免同時疊加美白、抗老與酸類煥膚等多種高機能性產品，就能有效降低吸收的總劑量，預防不必要的肌膚刺激。

3.循序漸進：穩定膚況後，再談進階保養

當基礎保濕與屏障修護完成之後，如果還有抗老、抗氧化等進階需求，務必在確認膚況穩定，再遵循「一次一種」的原則導入新品。過程中持續密切觀察肌膚耐受反應。循序漸進，安全有效，就是最好的進階保養之道。

郭貞君提醒，秋季的肌膚不適，未必全然歸因於換季敏感，更可能是錯誤的照護方式所致。她再次強調，保養應回歸根本，隨時依據膚況做出調整。避開前述保養陷阱，謹守「簡化程序、循序漸進」的核心原則，並時刻注意成分的劑量累積風險，便是幫助肌膚安然度過季節轉換挑戰，重拾穩定健康狀態的關鍵所在。

