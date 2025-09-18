自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紅豆補血、綠豆消暑 和白飯一起煮營養更加分

2025/09/18 11:43

農糧署指出，綠豆富含蛋白質與鉀，還能幫助消暑解熱。（圖取自freepik）

農糧署指出，綠豆富含蛋白質與鉀，還能幫助消暑解熱。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅豆與綠豆是台灣人餐桌上常見的食材，無論是冬天裡一碗熱騰騰的紅豆湯，或夏日裡清涼退火的綠豆蒜，都是甜品中的好味道。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，紅豆含有較高的鐵、鉀與花青素，有助於補血與抗氧化；綠豆則富含蛋白質與鉀，還能幫助消暑解熱。雖然用途不同，但兩者同屬「全榖雜糧類」，與白米搭配能讓營養更完整。

農糧署指出，紅豆以屏東、高雄地區為主要產地，其中又以屏東占全國70%以上產量，一般會在9月中旬至10月上旬播種。經過80-95天的生長，於12月下旬至隔年1月上旬進行採收。綠豆則以嘉義朴子、東石，及臺南七股、佳里為主要產地，國內主要栽種較易煮爛的「粉（毛）綠豆」，從播種至收穫，大約將經過65～80天，一般於秋季11月期間進行採收。

農糧署說明，紅豆和綠豆皆富含蛋白質及膳食纖維，紅豆的鐵、鉀及膳食纖維含量較高，紅豆皮富含花青素；綠豆的鉀及膳食纖維豐富，且全榖雜糧類含量約為穀類作物的2倍。

農糧署補充，在營養學分類上，紅豆和綠豆同屬「全榖雜糧類」，可搭配白米一同烹煮，使胺基酸組成更完整，有助補充多元的營養。

