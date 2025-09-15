健康網》漸凍人眨眼示「拔掉」 兒尊重、淚眼送終

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金分享漸凍人，用眨眼表明「拔掉」呼吸器，想要有尊嚴離世；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位漸凍人與兒子告別，吃力眨著眼，當兒子唸到「ㄅ」時，父親眨了一下眼；「ㄆ」沒有反應；「ㄇ」又眨了一下。兒子笑笑地說：「爸，沒關係，我們再來一遍！」父親的眼皮，費力地眨啊眨，在注音板上拼出了兩個字：「拔…掉…」

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，這位大叔，50幾歲，曾經是個意氣風發的商人。「漸凍症」卻像一道無形的牆，在他人生最巔峰的時候，一步步地將他困住，先是沒辦法走路、沒辦法自己進食，到最後，連呼吸、說話都成了一種奢求。

請繼續往下閱讀...

陳志金回憶，大叔進來ICU的時候，全身癱軟，插著呼吸的管子、鼻胃管，只剩下眼睛能動。陪伴他的是，他那20幾歲，陽光開朗、高帥挺拔的兒子。

這對父子倆的溝通方式，是用一塊特別的注音板。兒子會用手指頭在注音板上滑動，而父親則用眨眼的方式確認他想要的注音，緩慢地拼湊出他想表達的字句。陳志金經常看到兒子很有耐心地蹲在床邊，彷彿回到童年學注音的時光，只是這次，角色互換了。

不過，當這一天，大叔的眨眼示意「拔掉」二字，整個氣氛都凝結住。兒子臉上的笑容瞬間消失了，取而代之的是泛紅的眼眶，但他沒有哭，只是緊緊握住父親的手。父親的眼神，沒有痛苦，沒有恐懼，只有一種深沉而堅定的、渴望解脫的平靜。

兒子沒有多說，只是輕輕地在父親的耳邊說：「爸，我懂了。」幾天後，在兒子的同意下，醫護為這位父親移除了維生系統。幾個小時後，心跳停止了。兒子緊緊握著父親的手。沒有撕心裂肺的哭喊，只有無聲的眼淚。

陳志金拍拍兒子的肩膀：「你還好嗎？」他點點頭，看著父親，輕輕地說：「這不是我的決定，這是他教我的最後一課：如何有尊嚴地說再見。我知道，這是我能為他做的最後一件事了。」

陳志金表示，在ICU見證過許多奇蹟，但這一次見證了另一種奇蹟：是愛，讓一個兒子有勇氣，去做出如此艱難，卻又如此溫柔的決定。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法