健康 > 名人健康事

健康網》館長腦血管萎縮 醫：快實踐健康生活8要素

2025/09/14 17:08

館長直播中表示，自己照醫囑先吃阿斯匹靈防血栓。醫師也要他留意，腦部有一塊是白的、不見了，要找出病源。（資料照）

館長直播中表示，自己照醫囑先吃阿斯匹靈防血栓。醫師也要他留意，腦部有一塊是白的、不見了，要找出病源。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕館長陳之漢12日開直播跟粉絲說自己的腦有問題，還拿出手機，顯示自己的檢查影像，健檢發現腦部的血管萎縮。永越健檢中心影像醫學部醫師李威興指出，腦血管健康更是大腦健全的核心，建議要實踐「健康生活8要素」強化大腦健康。

根據永越健康管理中心衛教資料，李威興指出，所有類型的血管病變都有可能引起中風，從微細血管到大血管疾病造成的腦梗塞都是失智和認知障礙的既定危險因子。

小血管疾病長期以來也被定義為中風的機轉之一，約佔缺血性中風的25%和多數腦出血的病因，並導致約50%的失智。不只血管性失智症與腦部小血管疾病密切相關，甚至大腦小血管內的動脈粥狀硬化也與阿茲海默症高度相關。

所謂小血管疾病，是腦組織因小血管病變而受損的一系列神經影像學和病理學特徵，可能有臨床症狀，或者無症狀。李威興說，小血管疾病的典型磁振造影術標誌，包括：白斑塊、微出血、腔隙（Lacunes，意即慢性腔隙性梗塞），以及血管周圍間隙（PeriVascular Spaces，PVS）。

李威興指出，無論是否已出現腦病變，最近美國心臟學會已定義成人最佳心血管和大腦健康的8項新指標。包括5種理想的健康行為：不吸煙、每週超過150分鐘的體能活動、健康飲食（地中海飲食或得舒飲食DASH diet）、7～9小時的睡眠、以及身體質量指數BMI<23kg/m²；以及3項理想的健康因子：未經治療的血壓<120/<80 mmHg、未經治療的非高密度膽固醇<130 mg/dL、空腹血糖<100mg/dL或HbA1c<5.7%。

