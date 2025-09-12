自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

9個月男嬰高燒喘不停！ 醫查侵襲性肺炎致死率3成

2025/09/12 22:10

李德敏醫師提醒，現在流感、呼吸道融合病毒、腸病毒、黴漿菌肺炎持續流行，也不要輕忽肺炎鏈球菌感染。（記者蔡淑媛攝）

李德敏醫師提醒，現在流感、呼吸道融合病毒、腸病毒、黴漿菌肺炎持續流行，也不要輕忽肺炎鏈球菌感染。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名9個月大男嬰發高燒、呼吸喘、活動力不佳就醫，看似感冒，不過醫師警覺男嬰喘得厲害，收治住院，驗血檢查竟是肺炎鏈球菌感染的侵襲性肺炎，致死率高達3成，所幸男嬰除已施打2劑公費肺炎鏈球菌疫苗，也在6個月大時，接種1次自費肺炎鏈球菌疫苗加強，並自費RSV（呼吸道融合病毒）疫苗形成交叉保護力，在完成10天抗生素治療，康復出院，也無留下後遺症。

部立台中醫院小兒科主任李德敏指出，肺炎鏈球菌是一種革蘭氏陽性的鏈球菌，已發現有90種血清型，這種病菌常潛伏在人類鼻腔內，並可透過飛沫傳播，一旦感冒或是免疫力降低，快速複製的肺炎鏈球菌可侵入呼吸道或血液中，而引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，稱為侵襲性肺炎鏈球菌感染症。

李德敏表示，肺炎鏈球菌感染，以5歲以下幼童及65歲以上老人為兩大高罹病率族群，均列入公費常規疫苗施打，政府在10年前列入兒童在2個月、4個月及1歲施打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，肺炎鏈球菌引發侵襲性肺炎病例已經很少見。

這名男嬰白天在托中嬰中心，回家時家長發現高燒39度、呼吸急促、活動力差，就醫時照胸部X光檢查，雙肺清澈，無肺炎跡象，但是實在喘得厲害，因此收治住院，抽血檢查發現發炎指數是正常的20倍，白血球也超出正常值的1倍多，檢出有革蘭氏菌，立刻給予抗生素治療，後來確診是感染肺炎鏈球菌的血清型29型，是很少見的型別。

李德敏醫師指出，肺炎鏈球菌感染的侵襲性肺炎，致死率高達3成，有男嬰感染後肺部白成一片。（記者蔡淑媛攝）

李德敏醫師指出，肺炎鏈球菌感染的侵襲性肺炎，致死率高達3成，有男嬰感染後肺部白成一片。（記者蔡淑媛攝）

男嬰施打抗生素第2天，病情就大幅改善，完成10天療程後康復出院，李德敏說，目前公肺13價炎鏈球菌疫苗是包涵13種常見型別，男嬰感染是少見的血清型29型，也具有交叉保護力，加上曾自費多打一劑，加強保護力。

李德敏說，肺炎鏈球造成的侵襲性肺炎，非死即傷，致死率高達3成，能存活下來也因併發症，常留下神經損傷，或是嚴重肺炎可能得插管、氣切。

李德敏觀察兒童疫情，流感已在增加，RSV、腸病毒、黴漿菌肺炎也持續流行，提醒家長要注意。至於肺炎鏈球疫苗是否需要自費多打一劑？他認為，如果1歲以下嬰兒常出入公共場所，或是收托托嬰中心，可評估接種。

李德敏醫師說明男嬰感染肺炎鏈球菌，造成侵襲性肺炎，但肺部未嚴重白化。（記者蔡淑媛攝）

李德敏醫師說明男嬰感染肺炎鏈球菌，造成侵襲性肺炎，但肺部未嚴重白化。（記者蔡淑媛攝）

