自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》C肝無聲潛伏恐致癌 醫：高風險族群快篩檢

2025/09/12 20:55

抽血就可以知道是否有感染C肝病毒；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

抽血就可以知道是否有感染C肝病毒；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕被稱為「隱形殺手」的C型肝炎（簡稱C肝），感染初期幾乎沒有症狀，許多人多年後才驚覺肝臟早已受損，甚至演變成肝硬化與肝癌。醫師提醒，台灣雖已啟動2030年「消除C肝」行動計畫，但高風險族群需要格外警覺，務必主動篩檢，才能避免錯失治療黃金期。

潛伏期長達數十年 患者常後期才發現

國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺指出，C型肝炎是由C型肝炎病毒（HCV）引起的血液傳染病，病毒會攻擊肝臟並造成發炎。感染後，患者可能長達10至20年沒有明顯症狀，頂多感到倦怠、食慾不振，但肝臟卻持續受損。許多人確診時，往往已是慢性肝炎、肝硬化，甚至直接被診斷為肝癌。

與B型肝炎不同，目前並沒有疫苗可預防C肝。但好消息是，隨著新一代直接作用型抗病毒藥物（DAAs）的問世，治癒率大幅提升，C肝已經從難纏的慢性病轉變為可治癒的病毒感染。

C肝常見6傳播途徑

陳柏諺指出，C型肝炎病毒主要透過血液傳播，而最常見的傳染途徑如下：

●輸血與血液製品：在1992年前，台灣尚未全面實施C型肝炎病毒的血液篩檢，因此當時接受過輸血的人可能暴露於感染風險中。

●共用針具：例如靜脈毒品使用者共用注射針頭，是目前全球C型肝炎傳播的主要途徑之一。

●不當醫療或針灸行為：若醫療器具未經適當消毒，也可能造成病毒傳播。

●刺青與穿洞：使用未經消毒的器具刺青、穿耳等也有感染風險。

●母嬰垂直傳染：雖然機率不高，但感染的母親仍有機會在生產時將病毒傳給嬰兒。

●性行為：C型肝炎透過性行為傳染的風險相對較低，但若有多重性伴侶或性行為中有出血情形，仍需提高警覺。

值得注意的是，C型肝炎不會經由日常接觸如擁抱、親吻、共用餐具、咳嗽或打噴嚏傳染。

C肝患者可透過健保給付的DAAs藥物治療；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

C肝患者可透過健保給付的DAAs藥物治療；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

新藥治癒率逾95%　健保全面給付

陳柏諺指出，過去C肝治療需仰賴干擾素合併利巴韋林，療程長、副作用強烈且治癒率有限。2014年後，DAAs口服新藥上市，治療僅需8至12週，治癒率超過95%，副作用大幅減少，讓患者重拾健康希望。

在台灣，健保已全面給付DAAs，患者僅需負擔掛號費即可完成療程，極大提升就醫意願，也有助降低社區傳播風險。若患者已出現肝硬化，雖然可成功清除病毒，但仍需定期追蹤，以防肝癌發生。

政府啟動2030「消除C肝」行動

為了與國際接軌，台灣2017年啟動「消除C肝行動計畫」，設定在2030年前根除C肝。5大策略包括：45歲以上與高風險族群免費篩檢、全面給付DAAs治療、降低疾病污名化、簡化轉診流程，以及針對洗腎患者、收容人、藥癮者等高風險族群加強追蹤。

C肝不可怕 最怕不知感染

醫師呼籲，C肝並不可怕，可怕的是不知道自己感染。建議凡是45歲以上民眾、曾接受輸血、或有共用針具史者，都應主動接受一次C肝篩檢。只要及早診斷，配合新藥治療，就能徹底清除病毒，避免拖延導致肝硬化或肝癌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中