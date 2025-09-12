健康網》C肝無聲潛伏恐致癌 醫：高風險族群快篩檢

抽血就可以知道是否有感染C肝病毒；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕被稱為「隱形殺手」的C型肝炎（簡稱C肝），感染初期幾乎沒有症狀，許多人多年後才驚覺肝臟早已受損，甚至演變成肝硬化與肝癌。醫師提醒，台灣雖已啟動2030年「消除C肝」行動計畫，但高風險族群需要格外警覺，務必主動篩檢，才能避免錯失治療黃金期。

潛伏期長達數十年 患者常後期才發現

國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺指出，C型肝炎是由C型肝炎病毒（HCV）引起的血液傳染病，病毒會攻擊肝臟並造成發炎。感染後，患者可能長達10至20年沒有明顯症狀，頂多感到倦怠、食慾不振，但肝臟卻持續受損。許多人確診時，往往已是慢性肝炎、肝硬化，甚至直接被診斷為肝癌。

與B型肝炎不同，目前並沒有疫苗可預防C肝。但好消息是，隨著新一代直接作用型抗病毒藥物（DAAs）的問世，治癒率大幅提升，C肝已經從難纏的慢性病轉變為可治癒的病毒感染。

C肝常見6傳播途徑

陳柏諺指出，C型肝炎病毒主要透過血液傳播，而最常見的傳染途徑如下：

●輸血與血液製品：在1992年前，台灣尚未全面實施C型肝炎病毒的血液篩檢，因此當時接受過輸血的人可能暴露於感染風險中。

●共用針具：例如靜脈毒品使用者共用注射針頭，是目前全球C型肝炎傳播的主要途徑之一。

●不當醫療或針灸行為：若醫療器具未經適當消毒，也可能造成病毒傳播。

●刺青與穿洞：使用未經消毒的器具刺青、穿耳等也有感染風險。

●母嬰垂直傳染：雖然機率不高，但感染的母親仍有機會在生產時將病毒傳給嬰兒。

●性行為：C型肝炎透過性行為傳染的風險相對較低，但若有多重性伴侶或性行為中有出血情形，仍需提高警覺。

值得注意的是，C型肝炎不會經由日常接觸如擁抱、親吻、共用餐具、咳嗽或打噴嚏傳染。

C肝患者可透過健保給付的DAAs藥物治療；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

新藥治癒率逾95% 健保全面給付

陳柏諺指出，過去C肝治療需仰賴干擾素合併利巴韋林，療程長、副作用強烈且治癒率有限。2014年後，DAAs口服新藥上市，治療僅需8至12週，治癒率超過95%，副作用大幅減少，讓患者重拾健康希望。

在台灣，健保已全面給付DAAs，患者僅需負擔掛號費即可完成療程，極大提升就醫意願，也有助降低社區傳播風險。若患者已出現肝硬化，雖然可成功清除病毒，但仍需定期追蹤，以防肝癌發生。

政府啟動2030「消除C肝」行動

為了與國際接軌，台灣2017年啟動「消除C肝行動計畫」，設定在2030年前根除C肝。5大策略包括：45歲以上與高風險族群免費篩檢、全面給付DAAs治療、降低疾病污名化、簡化轉診流程，以及針對洗腎患者、收容人、藥癮者等高風險族群加強追蹤。

C肝不可怕 最怕不知感染

醫師呼籲，C肝並不可怕，可怕的是不知道自己感染。建議凡是45歲以上民眾、曾接受輸血、或有共用針具史者，都應主動接受一次C肝篩檢。只要及早診斷，配合新藥治療，就能徹底清除病毒，避免拖延導致肝硬化或肝癌。

