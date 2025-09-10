自由電子報
健康網》菜價貴桑桑 營養師推泡乾木耳保健心血管

2025/09/10 07:23

營養師何沂霖分享，黑木耳富含水溶性纖維及多醣體，能促進排便、代謝膽固醇、提升免疫力、抗氧化。（圖取自何沂霖臉書）

營養師何沂霖分享，黑木耳富含水溶性纖維及多醣體，能促進排便、代謝膽固醇、提升免疫力、抗氧化。（圖取自何沂霖臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕木耳黑黑一片，卻富含膳食纖維，對人體健康大有益處。營養師何沂霖於臉書專頁「何沂霖 營養師」發文分享，黑木耳富含水溶性纖維及多醣體，能促進排便、代謝膽固醇、提升免疫力、抗氧化。

黑木耳多醣體好處多 護心增免疫

何沂霖表示，黑木耳在食物分類上算是蔬菜的一種，因此也有許多跟蔬菜一樣的好處。像是富含水溶性纖維，能促進腸胃蠕動、預防便秘；幫助代謝膽固醇、降低血脂，保護心血管；而且跟菇類一樣含有多醣體，有助提升免疫力；還具有抗氧化的功能，有助清除自由基。

營養師薛曉晶補充，黑木耳的學名叫做「Auricularia auricula-judae」，外型就像1片黑色的耳朵，吃起來脆脆的，很有嚼勁。近10年的研究發現，黑木耳的重點營養成分是「多醣體」，特別是β-葡聚糖，對心血管健康非常有幫助，可說是日常飲食中最平價又實用的「心血管守護神」。

她引述2024年1篇刊登在《Nutrients》的系統性研究指出，黑木耳多醣可以抑制體內合成膽固醇的酶，還能促進膽酸排出、加速膽固醇代謝，進而改善血脂運輸，幫助降低壞膽固醇（LDL）。這些機制讓黑木耳有潛力成為天然的「血管清道夫」，對於預防心血管疾病，如動脈硬化或血栓形成，也有一定的輔助保健效果。

家中常備木耳 隨時補足纖維

何沂霖推薦家中可以放1包乾木耳，如果剛好某天沒有吃到蔬菜，便可趕快泡一點木耳，攝取纖維質；或者颱風天菜價變貴，也可以選擇木耳這種比較不容易被物價影響的蔬菜；外食族吃水餃或者麵食，可搭配1盤涼拌木耳，就能在當餐增加一點纖維，避免只有澱粉食物。

對此，何沂霖也教民眾做「涼拌木耳」，在家就能補足纖維。調味用了薑、枸杞、辣椒、醋、醬油、花椒油、糖。可依據自己的喜好調整，喜歡吃辣者，可以多加點辣椒、喜歡吃酸，可以多放一點醋、不敢吃辣的人，就把辣椒、花椒去掉。

