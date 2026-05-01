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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》早餐吃錯超想睡！ 血糖崩塌5地雷：水果、優格都上榜

2026/05/01 06:23

食農專家韋恩表示，日本北里大學糖尿病中心醫師長山田悟指出，水果、蔬果汁、低脂優格加蜂蜜等，都屬於地雷食物，容易導致血糖波動大；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，日本北里大學糖尿病中心醫師長山田悟指出，水果、蔬果汁、低脂優格加蜂蜜等，都屬於地雷食物，容易導致血糖波動大；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人吃完飯後，常常覺得睏到不行。食農專家韋恩表示，日本北里大學糖尿病中心醫師長山田悟指出，出現這種睡意，其實是血糖值在崩塌。而且血糖波動可能從早餐就開始，如水果、蔬果汁、低脂優格加蜂蜜等，都屬於地雷食物，長期攝取不僅會讓人昏昏欲睡，也可能導致一路走向糖尿病、心血管疾病、脂質異常。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，午餐吃完沒多久，到了下午就想睡，有些人解釋是吃飽血液集中在胃部，或者是年紀到了。不過，長山田悟卻有不同看法，他認為，這種睡意代表血糖值在崩塌，並把這個現象稱為碳水疲勞（Carbohydrate Fatigue）。

韋恩說，長山田悟認為，這是因為攝取過多碳水化合物，血糖急速上升；身體大量分泌胰島素把血糖壓下來，結果從高點急墜到比餐前還低。這種劇烈震盪讓人昏昏欲睡、全身無力、注意力渙散。如果長期重複，會一路走向糖尿病、心血管疾病、脂質異常，並將這種現象稱為「代謝骨牌」。

食農專家韋恩表示，日本北里大學糖尿病中心醫師長山田悟指出，餐後出現睡意，其實是血糖值在崩塌；情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，日本北里大學糖尿病中心醫師長山田悟指出，餐後出現睡意，其實是血糖值在崩塌；情境照。（圖取自freepik）

5大血糖飆升地雷食物

此外，長山田悟還列出日本常見5大地雷食物，但其實台灣人也很熟悉。包括：

早餐吃水果：空腹時攝取糖分，血糖上升速度很快。「早上吃水果是金」這個說法，在碳水疲勞的角度下完全反轉。

愛喝果昔、蔬果汁：纖維已被打碎或去除，液態糖質吸收更快，血糖飆升更急速。

低脂優格加蜂蜜：低脂代表去除能延緩碳水吸收的脂質，而蜂蜜是濃縮糖，等於2個地雷疊加在一起。

常吃蕎麥麵：蕎麥麵的升糖速度並不像一般認知那麼低，單吃一碗仍是血糖地雷。

疲累靠喝能量飲料：短暫提神後血糖急墜，反而讓人更累，也是碳水疲勞的加速器。

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