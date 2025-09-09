自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》你錯過餐桌的隱藏版「超級食物」嗎？ 醫推黑木耳抗腫瘤

2025/09/09 11:55

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，每公斤黑木耳鈣含量約5.2公克，為肉類80多倍。對於長輩、更年期後女性來說，每日攝取有助守護骨骼。（資料照）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，每公斤黑木耳鈣含量約5.2公克，為肉類80多倍。對於長輩、更年期後女性來說，每日攝取有助守護骨骼。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常餐桌上黑木耳經常可見，可能是一碟爽脆的涼拌菜，或是一道美味甜湯。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，國外研究很早就發現，黑木耳裡的多醣體有助免疫力維持平衡，黑色素則像天然的抗氧化盾牌，可清除自由基、延緩老化。更驚人的是，它的鐵、鈣含量遠高於肉類，營養價值一點也不輸昂貴補品，堪稱是「平價鐵補劑」。

鐵含量達菠菜20倍

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，很多人都覺得黑木耳，只是「配菜」，但其實黑木耳可不是單純的配角，而是默默守護我們健康的小幫手。研究發現，它的鐵含量是菠菜的20倍、肉類的將近50倍，對容易缺鐵性貧血的女性、青少年，甚至素食族群來說，黑木耳就像是「平價鐵補劑」。

張家銘進一步提及，至於每公斤黑木耳的鈣含量約有5.2公克，為肉類的80多倍。對於長輩、更年期後骨質快速流失的女性來說，每天攝取一些黑木耳，就是守護骨骼的秘密武器。此外，黑木耳大約含10%的蛋白質，裡面有白胺酸、離胺酸等必需胺基酸，對於維持肌肉也相當重要；至於它的脂肪含量只有0.2%，因此可說是低負擔、高營養的食材。

多醣體降發炎、抗腫瘤

另，張家銘說，更特別的是，它的多醣體大多屬於1,3-β-葡聚糖，這種結構已在許多研究裡證實，有益調節免疫、降低發炎，甚至具有抗腫瘤的潛力。再加上所含黃酮類物質與維生素，黑木耳可說是台灣人隨手可得的「超級食物」。

張家銘強調，這些科學研究最後的意義，都要回到日常生活落實。例如：知道黑木耳的多醣體有助免疫，建議你把它當成每天補充的天然小藥房；知道它的鐵和鈣含量高，提醒你善用它來預防貧血和骨質疏鬆；知道它的脂肪含量超低，表示是控制體重時可以放心大口吃的食材。

張家銘提醒，黑木耳不是昂貴的保健品，卻能給身體滿滿的養分。每天攝取一點點，日積月累就是最平實可靠的健康守護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中