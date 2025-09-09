健康網》你錯過餐桌的隱藏版「超級食物」嗎？ 醫推黑木耳抗腫瘤

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，每公斤黑木耳鈣含量約5.2公克，為肉類80多倍。對於長輩、更年期後女性來說，每日攝取有助守護骨骼。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常餐桌上黑木耳經常可見，可能是一碟爽脆的涼拌菜，或是一道美味甜湯。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，國外研究很早就發現，黑木耳裡的多醣體有助免疫力維持平衡，黑色素則像天然的抗氧化盾牌，可清除自由基、延緩老化。更驚人的是，它的鐵、鈣含量遠高於肉類，營養價值一點也不輸昂貴補品，堪稱是「平價鐵補劑」。

鐵含量達菠菜20倍

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，很多人都覺得黑木耳，只是「配菜」，但其實黑木耳可不是單純的配角，而是默默守護我們健康的小幫手。研究發現，它的鐵含量是菠菜的20倍、肉類的將近50倍，對容易缺鐵性貧血的女性、青少年，甚至素食族群來說，黑木耳就像是「平價鐵補劑」。

張家銘進一步提及，至於每公斤黑木耳的鈣含量約有5.2公克，為肉類的80多倍。對於長輩、更年期後骨質快速流失的女性來說，每天攝取一些黑木耳，就是守護骨骼的秘密武器。此外，黑木耳大約含10%的蛋白質，裡面有白胺酸、離胺酸等必需胺基酸，對於維持肌肉也相當重要；至於它的脂肪含量只有0.2%，因此可說是低負擔、高營養的食材。

多醣體降發炎、抗腫瘤

另，張家銘說，更特別的是，它的多醣體大多屬於1,3-β-葡聚糖，這種結構已在許多研究裡證實，有益調節免疫、降低發炎，甚至具有抗腫瘤的潛力。再加上所含黃酮類物質與維生素，黑木耳可說是台灣人隨手可得的「超級食物」。

張家銘強調，這些科學研究最後的意義，都要回到日常生活落實。例如：知道黑木耳的多醣體有助免疫，建議你把它當成每天補充的天然小藥房；知道它的鐵和鈣含量高，提醒你善用它來預防貧血和骨質疏鬆；知道它的脂肪含量超低，表示是控制體重時可以放心大口吃的食材。

張家銘提醒，黑木耳不是昂貴的保健品，卻能給身體滿滿的養分。每天攝取一點點，日積月累就是最平實可靠的健康守護。

