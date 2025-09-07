自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》洗衣≠殺菌 醫：洗衣機不消毒成細菌溫床

2025/09/07 16:22

家用洗衣機每次用完，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒建議進行簡易沖清，但使用3-6個月須專業公司來拆機清洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

家用洗衣機每次用完，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒建議進行簡易沖清，但使用3-6個月須專業公司來拆機清洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗衣機不是滅菌機，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，別以為衣服放進洗衣機，就代表洗乾淨了，可能正從「髒水池」裡撈出來的衣物。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，醫學與公共衛生研究已經證實：家用洗衣機要是不清理，就是細菌和黴菌的天堂。從洗衣機的構造來看，「濾網」容易卡住毛髮與纖維，長期不清就會像垃圾桶；「夾層」內筒和外筒之間的潮濕縫隙，最適合黴菌生長；「底盤與排水管」殘留水垢與洗衣粉，細菌繁殖的熱區。

這類家用洗衣機，黃軒指出，有研究發現其中約有80%的細菌總數超標，超過一半檢出大腸桿菌與黴菌。也有研究指出，即使經過清洗與漂洗，衣物上仍可能殘留革蘭氏陰性菌與黴菌，證明「洗衣」並不等於「殺菌」。

因此，黃軒提醒，如果你曾出現莫名的皮膚搔癢、紅疹，甚至腸胃不適，兇手可能就是「在洗衣機裡污染的微生物」。

若拆解洗衣機發現，「濾網」黑黏一坨、刷洗「筒槽」瞬間變成泥漿色、膠圈與排水口有淤泥。黃軒說，相信拆解現場一定讓使用者大崩潰。所以，一定要用洗衣機自潔模式、搭配含氧漂白劑或專用清潔劑，洗完衣服要保持內筒通風。建議每隔3-6個月請專業公司來拆機清洗，才能遠離皮膚與腸道感染風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中