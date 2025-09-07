健康網》洗衣≠殺菌 醫：洗衣機不消毒成細菌溫床

家用洗衣機每次用完，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒建議進行簡易沖清，但使用3-6個月須專業公司來拆機清洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗衣機不是滅菌機，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，別以為衣服放進洗衣機，就代表洗乾淨了，可能正從「髒水池」裡撈出來的衣物。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，醫學與公共衛生研究已經證實：家用洗衣機要是不清理，就是細菌和黴菌的天堂。從洗衣機的構造來看，「濾網」容易卡住毛髮與纖維，長期不清就會像垃圾桶；「夾層」內筒和外筒之間的潮濕縫隙，最適合黴菌生長；「底盤與排水管」殘留水垢與洗衣粉，細菌繁殖的熱區。

請繼續往下閱讀...

這類家用洗衣機，黃軒指出，有研究發現其中約有80%的細菌總數超標，超過一半檢出大腸桿菌與黴菌。也有研究指出，即使經過清洗與漂洗，衣物上仍可能殘留革蘭氏陰性菌與黴菌，證明「洗衣」並不等於「殺菌」。

因此，黃軒提醒，如果你曾出現莫名的皮膚搔癢、紅疹，甚至腸胃不適，兇手可能就是「在洗衣機裡污染的微生物」。

若拆解洗衣機發現，「濾網」黑黏一坨、刷洗「筒槽」瞬間變成泥漿色、膠圈與排水口有淤泥。黃軒說，相信拆解現場一定讓使用者大崩潰。所以，一定要用洗衣機自潔模式、搭配含氧漂白劑或專用清潔劑，洗完衣服要保持內筒通風。建議每隔3-6個月請專業公司來拆機清洗，才能遠離皮膚與腸道感染風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法