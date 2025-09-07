限制級
健康網》洗衣≠殺菌 醫：洗衣機不消毒成細菌溫床
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕洗衣機不是滅菌機，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，別以為衣服放進洗衣機，就代表洗乾淨了，可能正從「髒水池」裡撈出來的衣物。
黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，醫學與公共衛生研究已經證實：家用洗衣機要是不清理，就是細菌和黴菌的天堂。從洗衣機的構造來看，「濾網」容易卡住毛髮與纖維，長期不清就會像垃圾桶；「夾層」內筒和外筒之間的潮濕縫隙，最適合黴菌生長；「底盤與排水管」殘留水垢與洗衣粉，細菌繁殖的熱區。
這類家用洗衣機，黃軒指出，有研究發現其中約有80%的細菌總數超標，超過一半檢出大腸桿菌與黴菌。也有研究指出，即使經過清洗與漂洗，衣物上仍可能殘留革蘭氏陰性菌與黴菌，證明「洗衣」並不等於「殺菌」。
因此，黃軒提醒，如果你曾出現莫名的皮膚搔癢、紅疹，甚至腸胃不適，兇手可能就是「在洗衣機裡污染的微生物」。
若拆解洗衣機發現，「濾網」黑黏一坨、刷洗「筒槽」瞬間變成泥漿色、膠圈與排水口有淤泥。黃軒說，相信拆解現場一定讓使用者大崩潰。所以，一定要用洗衣機自潔模式、搭配含氧漂白劑或專用清潔劑，洗完衣服要保持內筒通風。建議每隔3-6個月請專業公司來拆機清洗，才能遠離皮膚與腸道感染風險。
