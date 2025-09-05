自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》「毒」與「藥」僅一線之隔 學者：劑量決定

2025/09/05 20:08

毒理學之父帕拉塞爾斯指出，有物質都是毒物，沒有任何東西不是毒物，唯有劑量決定它是否為毒物；示意圖。（圖取自freepik）

毒理學之父帕拉塞爾斯指出，有物質都是毒物，沒有任何東西不是毒物，唯有劑量決定它是否為毒物；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到「毒」，多數人會聯想到危險、致命、有害；而「藥」則常被視為治病救人的良方。事實上，兩者的界線並不如表面那麼清楚，很多時候差別只在於「劑量」。毒理學之父帕拉塞爾斯（Paracelsus）曾指出：「所有物質都是毒物，沒有任何東西不是毒物，唯有劑量決定它是否為毒物。」這句話揭示了藥與毒密不可分的本質。

劑量 決定了是藥還是毒

最常見的例子是含有乙醯胺酚（acetaminophen）的止痛退燒藥。該成分是經肝臟代謝後產生作用，能緩解疼痛與發燒。然而若服用過量，代謝物反而會對肝臟造成嚴重損害，甚至導致肝衰竭。

換句話說，即使是藥品，若劑量過高或使用不當，也可能變成毒；反之，若掌握正確劑量與用途，許多毒物也能成為藥品的來源。

從「毒」中尋找「藥」：科學的智慧結晶

透過研究毒物的作用機制，科學家能找出對抗特定疾病的有效成分，進而發展成藥品。例如：

●青黴素（Penicillin）：青黴菌孳生時，可能引起腎毒性或腸胃道不適。1928年，亞歷山大·弗萊明發現其能破壞細菌的細胞壁，抑制細菌生長，從而研製第一種抗生素，開啟抗生素的時代。

●芋螺毒素（Conotoxin）：芋螺分泌的神經毒素會麻痺肌肉，但因其能調控神經訊號傳遞，被應用於止痛藥開發，成為止痛藥的一種選擇。

●美國毒蜥毒素（Exendin-4）：被咬傷可能導致低血糖致命，但因其胺基酸結構類似人體GLP-1，可促進胰島素分泌，科學家將其開發成糖尿病治療藥品。

●東莨菪鹼（Scopolamine）：來自茄科植物（如曼陀羅）的天然生物鹼，高劑量具有致幻與抑制中樞神經毒性；適量使用則能治療胃腸痙攣，並緩解暈車、暈船。

毒與藥 關鍵在如何使用

「毒」與「藥」本質上一體兩面，差別在於劑量與應用方式。我們不必因「毒」而過度恐懼，也不能對「藥」掉以輕心。在科學研發、嚴謹法規，與醫療專業指引下，才能讓毒變藥、藥不成毒。

下次服用藥品或聽到某種與毒物相關的消息時，不妨想一想：它究竟是毒還是藥，答案往往取決於我們是否能正確、適量地使用它。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1042期

