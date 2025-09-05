限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》認識4種常見頭痛 不吃止痛藥這樣改善
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕頭痛是現代人最常見的文明病之一，很多人一痛就吞止痛藥，新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄在臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」表示，頭痛背後可能藏著神經機制問題，止痛藥吃多了可能更容易頭痛，並分享4種常見頭痛與不吃止痛藥的改善方法。
偏頭痛
成因：腦血管擴張、神經激素失衡。
請繼續往下閱讀...
症狀：單側搏動性頭痛、畏光畏聲、噁心嘔吐。
如何改善：每天固定睡眠時間＋規律作息；瑜伽、冥想等放鬆活動，減少壓力波動。
緊張型頭痛
成因：壓力過大、肌肉長期緊繃。
症狀：雙側緊繃疼痛、壓迫感沉重。
如何改善：適度伸展與按摩、舒緩肌肉；從事舒壓運動（伸展、瑜伽）幫助放鬆。
叢發性頭痛
成因：自律神經失衡、荷爾蒙波動。
症狀：單側劇烈頭痛、流淚、流鼻涕。
如何改善：保持規律作息，避免菸酒、熬夜；發作需依醫師處方治療。
頸因性頭痛
成因：頸椎退化、姿勢長期不良。
症狀：後腦勺有壓迫感、疼痛放射至前額。
如何改善：坐姿挺直，避免長時間低頭；加強頸肩伸展與肌力訓練。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應