健康網》認識4種常見頭痛 不吃止痛藥這樣改善

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄指出，頭痛背後可能藏著神經機制問題，止痛藥吃多了可能更容易頭痛；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕頭痛是現代人最常見的文明病之一，很多人一痛就吞止痛藥，新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄在臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」表示，頭痛背後可能藏著神經機制問題，止痛藥吃多了可能更容易頭痛，並分享4種常見頭痛與不吃止痛藥的改善方法。

偏頭痛

成因：腦血管擴張、神經激素失衡。

症狀：單側搏動性頭痛、畏光畏聲、噁心嘔吐。

如何改善：每天固定睡眠時間＋規律作息；瑜伽、冥想等放鬆活動，減少壓力波動。

緊張型頭痛

成因：壓力過大、肌肉長期緊繃。

症狀：雙側緊繃疼痛、壓迫感沉重。

如何改善：適度伸展與按摩、舒緩肌肉；從事舒壓運動（伸展、瑜伽）幫助放鬆。

叢發性頭痛

成因：自律神經失衡、荷爾蒙波動。

症狀：單側劇烈頭痛、流淚、流鼻涕。

如何改善：保持規律作息，避免菸酒、熬夜；發作需依醫師處方治療。

頸因性頭痛

成因：頸椎退化、姿勢長期不良。

症狀：後腦勺有壓迫感、疼痛放射至前額。

如何改善：坐姿挺直，避免長時間低頭；加強頸肩伸展與肌力訓練。

