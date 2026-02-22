健康網》瘦瘦針非萬靈丹 營養師：5族群減重要避開

營養師高敏敏指出，瘦瘦針不是人人都適合，像是有胰臟炎病史的人，使用前一定要由醫師完整評估，不可自行嘗試；圖為情境照。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕瘦瘦針造成熱潮，經過過年期間大吃大喝，可能有民眾會想嘗試。然而，營養師高敏敏指出，瘦瘦針不是人人都適合，有些人真的不建議，包括哺乳中的母親、有藥物過敏史、甲狀腺髓質癌或家族史、嚴重腸胃道疾病者、有胰臟炎病史等5族群，反而可能帶來健康風險。

瘦瘦針不是人人都適合，高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」歸納出5種需要特別注意的族群 ，以及更適合的專屬瘦身方式：

1.懷孕、哺乳中的人

這個階段身體的任務是供應足夠營養給胎兒或嬰兒，瘦瘦針可能影響食慾與胃排空，一旦進食量下降營養攝取不足，可能影響胎兒發育與乳汁品質。

●更適合的瘦身方式

規律進食維持能量穩定，每天散步或伸展促進循環，以身體舒適與精神狀態為主。

2.有藥物過敏史的人

瘦瘦針屬於處方藥物，成分會影響腸胃與神經訊號，若本身對藥物或注射劑敏感，可能出現皮膚反應、腸胃不適，甚至全身性過敏，這類反應並非單純不舒服，而

是可能造成身體長期負擔，使用前風險需特別謹慎。

●更適合的瘦身方式

選擇原型食材為主，避開加工食品、重口味與高添加物，走路或瑜伽 取代激烈運動。

3.曾有甲狀腺髓質癌或家族史

甲狀腺與全身代謝調控密切相關，部分成分可能干擾內分泌訊號傳遞，對高風險族群而言，可能影響甲狀腺相關機制穩定、增加潛在風險，因此不建議以瘦瘦針作為減重工具，而應優先選不干擾內分泌的方式。

●更適合的瘦身方式

每餐補充蛋白質維持肌肉量，保留適量澱粉以穩定代謝，規律阻力訓練，不妨每週 2-3 次。

4.嚴重腸胃道疾病者

瘦瘦針會延緩胃排空並改變腸胃蠕動節奏，對腸胃功能正常的人是抑制食慾，但對已有胃排空異常、腸阻塞、長期胃脹氣的人，反而可能讓消化不順加劇，導致腹脹、噁心、進食困難，讓身體更難恢復平衡。

●更適合的瘦身方式

少量多餐 降低腸胃刺激，熟食取代生食 減少不適，從日常活動量慢慢增加。

5.有胰臟炎病史的人

胰臟負責消化與血糖調節，對刺激非常敏感，瘦瘦針可能影響消化激素分泌，對曾有胰臟炎病史的人，可能增加代謝負擔、提高復發或惡化風險，因此，使用前一定要由醫師完整評估，不可自行嘗試。

●更適合的瘦身方式

控制油脂攝取，降低胰臟負擔，用餐定時定量、避免暴食，每天走路或輕量活動。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

