健康 > 名人健康事

健康網》歌后家家急輸血 醫囑要留意輸完後反應

2025/09/03 22:01

健康網》歌后家家急輸血 醫囑要留意輸完後反應

歌后家家緊急輸血後，醫界叮嚀要留意輸血後反應，任何症狀要記錄，儘快就醫。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕42歲歌后家家今（3）日緊急輸血兩袋，身體非常不舒服，只好取消上海五月天演唱會嘉賓。不過，根據高雄榮民總醫院病理檢驗部衛教資料指出，要留意輸血反應，特別是發生急性溶血性輸血反應時，限制輸入的血量，可使病人免於不可逆的腎衰竭。

家家今在個人Threads上寫著：「忘了謝謝獻血的朋友，我不認識你，但是你真的拯救了我的生命，很感激、很感動」、「打了兩袋血然後平安回家休息了」。

高榮衛教資料分享，立即型輸血反應，依症候可分為4種 ：

1.發熱和發冷：
在沒有其他的原因的情況下，體溫升高1°C或1°C以上，當輸血發燒時，首先必須要懷疑是不是急性溶血反應，根據研究顯示溶血性輸血反應，首先出現的明顯症狀多數是發燒，其次是發冷。
●在輸血時，病人體溫升高1°C以上，首先要做的是檢查是不是有掛錯血。
●如果病人高燒及低血壓持續超過1小時以上，就要懷疑是不是細菌污染所造成的敗血症

2.蕁麻疹或發癢：
任何含有捐血者血漿的血品，特別是新鮮冷凍血漿（FFP）最常引起這類輕微的過敏反應，在無其他的症狀時，蕁麻疹或發癢只是單純輕微的過敏性輸血反應，處理的方法是減低血品輸注的速度，或給予抗組織胺。

3.呼吸困難：
輸血引發的呼吸困難，可能意謂著嚴重的輸血反應，如果血品輸注的速度過快，或體積過量，使循環超載，會導致鬱血性心衰竭，而鬱血性心衰竭的症候包括呼吸困難、心跳快速及肺雜音，在輸血時可能就會很明顯，並可持續到輸血後24小時。

4.低血壓：
低血壓不管是由什麼原因所引起的，都會危及生命，若病人在輸血時發生了低血壓，可能要懷疑是不是由下列反應所引起：
●急性溶血性輸血反應
●細菌污染
●過敏

高榮也提醒，因為許多輸血反應會在輸完血後才逐漸顯現出來，若能及早辨認出是因先前輸血所導致的症狀，則能加快適當的處置，減少某些潛在的併發症。病人不管是在門診或病房輸血，醫護人員都必須教導他有關輸血後潛在的危險，教導病人和他的家屬去記錄各種症狀。

