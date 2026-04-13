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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》苦味不是壞味道！ 醫揭不吃恐錯失3大健康關鍵

2026/04/13 08:12

醫師張家銘表示，適量攝取苦味來源，如苦瓜、芥藍等深綠色蔬菜與咖啡、綠茶等茶飲，有助提升整體健康。（資料照）

醫師張家銘表示，適量攝取苦味來源，如苦瓜、芥藍等深綠色蔬菜與咖啡、綠茶等茶飲，有助提升整體健康。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人對苦味食物敬而遠之，然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，苦味對身體有益，對人體主要有3大影響，包括抗氧化、調節血糖與穩定血壓。換句話說，苦味不只是味覺，而是身體的調節訊號，民眾不妨多攝取苦瓜、芥藍、咖啡、綠茶、葡萄柚等，有助提升整體健康。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，很多對身體有幫助的東西，味道往往不是最討喜的，苦味是典型的一種，研究指出，越有功能的分子，往往越苦。從分子層級來看，苦味通常來自一群叫做苦味胜肽的物質，苦味胜肽對身體的3個重要作用方向：

1.抗氧化

這類分子可以幫助身體降低氧化壓力，減少細胞受到的慢性損傷，幫身體減少內部的磨損。

2.血糖調節

有些苦味胜肽會影響血糖相關酵素，讓血糖上升的速度變慢，或讓身體對血糖的反應更穩定。

3.血壓調節

部分苦味胜肽可以影響血管收縮的機制，讓血壓比較容易維持在穩定的狀態。

日常的苦味來源

張家銘說明，這3方向指向同一件事，那就是有助身體維持長期平衡。苦味進入口中，身體會透過一群叫做苦味受體的結構來接收這個訊號。這些受體，不只在舌頭，還存在腸道、血管、免疫系統，也就是說苦味並不只是「吃到的感覺」，它同時會影響身體的運作，例如：腸胃開始準備消化、神經系統會變得比較清醒。簡言之，苦味像「啟動鍵」，讓身體提前做好準備。

張家銘表示，飲食來源方面，苦味並不遙遠，蔬菜類如苦瓜、芥藍、青江菜（尾段偏苦）、芝麻葉；飲品類如咖啡、綠茶、無糖可可、黑茶、普洱，則富含多酚類與生物鹼，對代謝與神經系統具有影響；水果類如葡萄柚、柑橘白色內皮、橄欖等。

張家銘總結，民眾不需刻意強迫攝取大量苦味食物，而應在生活作息穩定的前提下，逐步增加天然來源，並觀察身體反應。苦味或許將從被排斥的味道，轉變為健康管理的助力。

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