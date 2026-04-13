冠狀動脈狹窄逾7成 裝支架可改善胸悶喘

▲胸悶、胸痛勿輕忽，應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／李宣澤

52歲的林先生（化名）近來爬樓梯就喘得停下休息，運動時甚至胸悶、胸痛。原本以為只是太累，但症狀愈來愈明顯，在家人的建議下前來就醫。

檢查後，我告訴他：「您的冠狀動脈狹窄程度高，建議安排心導管治療。」他卻憂心：「真的非做不可嗎？吃藥不行嗎？」這樣的疑問，在臨床上非常常見。

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冠狀動脈負責供應心臟血流，若因膽固醇堆積或血管發炎造成阻塞，就像水管變窄，心臟得不到足夠氧氣，便會胸痛、胸悶或喘。

症狀輕微者可先以藥物治療

治療方式主要分2類：藥物控制與心導管介入治療（放置支架）。選擇治療的關鍵則在於「狹窄是否已影響心臟安全」。

◎哪些情況會建議放支架？

●狹窄超過7成且影響生活：若走路或爬樓梯就胸悶、胸痛，藥物也無法改善，支架能快速提升血流、改善症狀。

●即使沒有症狀，但檢查已顯示缺氧：若運動心臟超音波、心臟核醫或心臟CT出現供血不足，即使症狀輕微，也可能需提前處理，以避免日後發生重大心血管事件。

◎什麼情況可先以藥物治療？

並非所有狹窄都需要支架。若血管狹窄低於5成，或介於5-7成但沒有症狀，通常可先以藥物、飲食、運動與定期追蹤為主。即使有輕微胸悶，只要藥物治療後改善，也不一定要做心導管。治療原則不是越積極越好，而是「選擇最適合病人的方式」。

林先生的運動心臟超音波顯示前壁缺氧，心臟CT也確認狹窄達80%。我向他說明：「若是輕度狹窄，我會先建議用藥。但您的檢查一致顯示血流不足，若不處理，未來心肌梗塞風險高。」經充分討論後，他接受心導管治療，術後胸悶大幅改善，也恢復日常運動。

就醫討論最適合治療方式

要不要放支架，可簡單記住：症狀嚴重或檢查證實缺氧，較常建議介入治療；狹窄不嚴重、症狀能控制，則以藥物與生活管理為主。

民眾若在門診被建議做心導管，應詢問「為什麼需要？」、「有沒有替代方式？」、「狹窄程度是多少？」了解自身狀況，才能做出最適合的決定。

（作者為恩主公醫院心臟內科主治醫師）

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