健康網》蛋不是問題但吃法是！ 營養師警：搭錯食物恐害心血管

營養師謝宜芳表示，吃蛋搭配蔬菜、全穀、豆類、堅果、魚類等會更健康，避免與高油高糖食物同時攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾擔心吃蛋恐增心血管疾病風險。然而，營養師謝宜芳引述研究指出，一天1顆蛋對多數健康成人而言並無明顯風險，若屬於高血脂、糖尿病、中風病史、高血壓或高齡等心血管高風險族群，吃蛋更需注意攝取量與飲食搭配。最好搭蔬菜、全穀與優質蛋白質，勿與炸物、含糖飲料一起食用，避免增加心血管負擔。

不少膽固醇高的民眾會有疑問，自己是否不要吃蛋？吃蛋後會不會增加心血管疾病風險？謝宜芳在臉書專頁「謝宜芳老師的營養教室」發文分享，整合證據顯示，沒有足夠證據支持因擔心心血管疾病，就必須完全避免吃蛋。他認為，吃蛋的重點是吃多少、和哪些食物一起吃，與整體飲食品質的合適程度。

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謝宜芳表示，2024年一篇回顧研究指出，從目前觀察性研究來看，適量吃蛋，大致一天 1 顆，並沒有強力證據顯示會增加心血管疾病、死亡或第二型糖尿病風險；2024年一篇中國成人10年追蹤研究發現，較高蛋攝取量（>50 g/天）與較高的心血管疾病發生風險有關，這樣的高蛋攝取，常常同時出現在高糖、高脂、動物性食物較多的飲食型態中。

吃蛋關鍵不在數量 在整體餐盤搭配

中風後族群要留意攝取蛋。謝宜芳又接著說，2025年一篇針對中風後族群的研究發現，超過1顆/天的蛋攝取與較高的全因死亡風險有關，相對來說，適量吃（≤1 顆/天）可能是較安全的範圍。這種情況在肥胖、高血壓、糖尿病、高血脂與高齡者身上，也更值得留意。

也有研究帶來不同觀點。2025年針對高齡者的研究發現，每週吃蛋1至6次者，心血管與全因死亡風險反而較低，顯示規律且不過量的攝取，可能對健康有利。

謝宜芳提醒，雞蛋本身並非問題，真正影響健康的是飲食型態。若雞蛋搭配蔬菜、全穀、豆類、堅果、魚類，能成為健康餐盤的一部分；但若與培根、香腸、油炸食物及含糖飲料同時攝取，則可能增加心血管負擔。

謝宜芳總結，對一般健康成人來說，適量吃蛋通常是可以的，但如果你本身有高血脂、糖尿病、中風病史，或本來就屬於心血管高風險族群，就不建議只問「蛋能不能吃」，而是要一起看整體飲食內容、抽血數值、飽和脂肪攝取量與生活習慣。

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