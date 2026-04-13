自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》蛋不是問題但吃法是！ 營養師警：搭錯食物恐害心血管

2026/04/13 07:16

營養師謝宜芳表示，吃蛋搭配蔬菜、全穀、豆類、堅果、魚類等會更健康，避免與高油高糖食物同時攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師謝宜芳表示，吃蛋搭配蔬菜、全穀、豆類、堅果、魚類等會更健康，避免與高油高糖食物同時攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾擔心吃蛋恐增心血管疾病風險。然而，營養師謝宜芳引述研究指出，一天1顆蛋對多數健康成人而言並無明顯風險，若屬於高血脂、糖尿病、中風病史、高血壓或高齡等心血管高風險族群，吃蛋更需注意攝取量與飲食搭配。最好搭蔬菜、全穀與優質蛋白質，勿與炸物、含糖飲料一起食用，避免增加心血管負擔。

不少膽固醇高的民眾會有疑問，自己是否不要吃蛋？吃蛋後會不會增加心血管疾病風險？謝宜芳在臉書專頁「謝宜芳老師的營養教室」發文分享，整合證據顯示，沒有足夠證據支持因擔心心血管疾病，就必須完全避免吃蛋。他認為，吃蛋的重點是吃多少、和哪些食物一起吃，與整體飲食品質的合適程度。

謝宜芳表示，2024年一篇回顧研究指出，從目前觀察性研究來看，適量吃蛋，大致一天 1 顆，並沒有強力證據顯示會增加心血管疾病、死亡或第二型糖尿病風險；2024年一篇中國成人10年追蹤研究發現，較高蛋攝取量（>50 g/天）與較高的心血管疾病發生風險有關，這樣的高蛋攝取，常常同時出現在高糖、高脂、動物性食物較多的飲食型態中。

吃蛋關鍵不在數量 在整體餐盤搭配

中風後族群要留意攝取蛋。謝宜芳又接著說，2025年一篇針對中風後族群的研究發現，超過1顆/天的蛋攝取與較高的全因死亡風險有關，相對來說，適量吃（≤1 顆/天）可能是較安全的範圍。這種情況在肥胖、高血壓、糖尿病、高血脂與高齡者身上，也更值得留意。

也有研究帶來不同觀點。2025年針對高齡者的研究發現，每週吃蛋1至6次者，心血管與全因死亡風險反而較低，顯示規律且不過量的攝取，可能對健康有利。

謝宜芳提醒，雞蛋本身並非問題，真正影響健康的是飲食型態。若雞蛋搭配蔬菜、全穀、豆類、堅果、魚類，能成為健康餐盤的一部分；但若與培根、香腸、油炸食物及含糖飲料同時攝取，則可能增加心血管負擔

謝宜芳總結，對一般健康成人來說，適量吃蛋通常是可以的，但如果你本身有高血脂、糖尿病、中風病史，或本來就屬於心血管高風險族群，就不建議只問「蛋能不能吃」，而是要一起看整體飲食內容、抽血數值、飽和脂肪攝取量與生活習慣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中