向護理師招手 苗醫推保障年薪70萬僅剩3名額

〔記者張勳騰／苗栗報導〕衛福部苗栗醫院為積極延攬並留任優秀護理人才，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。此方案保障月薪5萬8334元，另提供年終獎金5萬元及3年共15萬元簽約金，第一年保障年薪更可達90萬元，夜班費與包班津貼另計，吸引不少應屆畢業生應徵，目前僅剩3個名額。

部苗護理科主任曾怡樺指出，苗栗醫院護理科以「合理三班護病比、生活工作能平衡、幸福從苗醫開始」為目標，致力營造友善職場。護理人員保障年薪70萬元」方案推出後，吸引不少護理人員關注。近日，一位來自台中的五專畢業生於面試時分享，雖已錄取兩家醫學中心，但決定到部苗報到。

至於在職進修問題，院方說，已與私立中臺科技大學合作，設有醫療暨健康產業管理研究所在職專班，並將於明年開設護理二技在職專班，讓員工免於舟車往返，在院內即可快樂進修。

曾怡樺表示，除了臨床專業發展，苗栗醫院也規劃多元課程，包括實用的投資理財課程，協助職場新鮮人「開心賺錢、用力花錢、努力存錢」，在專業與生活上都能兼顧。「保障年薪70萬方案」限額20名，已吸引眾多剛畢業的護理新鮮人踴躍報名，目前僅剩3個名額。洽詢專線：037-261920轉2241。

