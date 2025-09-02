自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

向護理師招手 苗醫推保障年薪70萬僅剩3名額

2025/09/02 14:17

衛福部苗栗醫院祭出保障年薪70萬方案，吸引應屆畢業生加入。（苗栗醫院提供）

衛福部苗栗醫院祭出保障年薪70萬方案，吸引應屆畢業生加入。（苗栗醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕衛福部苗栗醫院為積極延攬並留任優秀護理人才，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。此方案保障月薪5萬8334元，另提供年終獎金5萬元及3年共15萬元簽約金，第一年保障年薪更可達90萬元，夜班費與包班津貼另計，吸引不少應屆畢業生應徵，目前僅剩3個名額。

部苗護理科主任曾怡樺指出，苗栗醫院護理科以「合理三班護病比、生活工作能平衡、幸福從苗醫開始」為目標，致力營造友善職場。護理人員保障年薪70萬元」方案推出後，吸引不少護理人員關注。近日，一位來自台中的五專畢業生於面試時分享，雖已錄取兩家醫學中心，但決定到部苗報到。

至於在職進修問題，院方說，已與私立中臺科技大學合作，設有醫療暨健康產業管理研究所在職專班，並將於明年開設護理二技在職專班，讓員工免於舟車往返，在院內即可快樂進修。

曾怡樺表示，除了臨床專業發展，苗栗醫院也規劃多元課程，包括實用的投資理財課程，協助職場新鮮人「開心賺錢、用力花錢、努力存錢」，在專業與生活上都能兼顧。「保障年薪70萬方案」限額20名，已吸引眾多剛畢業的護理新鮮人踴躍報名，目前僅剩3個名額。洽詢專線：037-261920轉2241。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中