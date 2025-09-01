自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》老化最怕營養不良！ 研究揭4養肌又抗老關鍵

2025/09/01 18:19

數位營養諮詢專家錢靜蓉分享，想要健康老化，日常可以補充蛋白質、維生素D與鈣、膳食纖維，採取地中海飲食；示意圖。（圖取自freepik）

數位營養諮詢專家錢靜蓉分享，想要健康老化，日常可以補充蛋白質、維生素D與鈣、膳食纖維，採取地中海飲食；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會的到來，銀髮族的健康成為大眾關注的公共議題。數位營養諮詢專家錢靜蓉在臉書專頁「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發文引述國外研究指出，想要健康且慢慢的老化，日常可以補充蛋白質、維生素D與鈣、膳食纖維，選擇地中海飲食，讓我們不只活得久，還能活得好。

錢靜蓉指出，隨著年齡增加，很多長者會出現食慾變差、體重不自覺下降、肌肉流失、體力變差的問題，其實這些都是「營養不良」的警訊。

研究也表明，營養不良可能會增加老年人慢性疾病負擔、虛弱和死亡風險，是多種不良身體反應的關鍵因素。對此，錢靜蓉強調，想要老年健康，就要把「吃對、吃夠、規律運動」變成日常習慣：

飲食4要素

●蛋白質：每餐都要有，能夠幫助維持肌肉量。

●維生素D+鈣：守護骨骼與肌肉，降低骨折風險。

●膳食纖維：改善腸道菌相，幫助代謝與健康老化。

●地中海飲食：優於重鹹、重油飲食。

針對地中海飲食的內容及益處，營養師高敏敏補充，地中海飲食具有吃得飽、吃得健康、瘦身、抗發炎、降低失智與癌症風險、遠離慢性病的特色，也被全球營養學界封為最不退流行的黃金飲食法。

她指出，每天都要吃5類食物，包括多樣蔬菜水果；全穀類如糙米、燕麥、藜麥；豆類、豆製品如毛豆、黑豆、豆腐；天然香料與辛香料，像是蒜頭、薑、洋蔥；以及堅果種子等好油脂，首推橄欖油。

她進一步說明，橄欖油含有單元不飽和脂肪酸，可以降低壞膽固醇，對心臟和血管都很友善。而五顏六色的蔬菜不只是好看，還藏著不同的營養小秘密，像綠色蔬菜有葉黃素，對眼睛很好；橘黃色蔬菜富含類胡蘿蔔素，有助於抗氧化；紅色蔬菜含有茄紅素，可以幫助保護心臟；藍紫色蔬菜含有花青素，有助於延緩老化；白色蔬菜則有硫化物和多醣體，能幫忙抗發炎、顧免疫。

除了要注意飲食外，錢靜蓉提醒，每天規律運動也很關鍵，彈力帶拉伸、輕啞鈴都有效，搭配阻力訓練效果更好；此外，也要定期檢查體重與食慾，才能提早發現營養問題。

