健康網》只吃沙拉健檢還是滿江紅 營養師揭5地雷

很多人為了減重、降血脂，刻意天天只吃生菜沙拉、少油少肉，營養師廖欣儀提醒，這類「看似健康」的吃法，其實暗藏5大地雷，反而讓身體更失衡；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人為了變瘦、降血脂，刻意吃得很清淡，甚至天天只吃生菜沙拉、少油少肉，認為這樣最健康。沒想到健檢報告一出，體重沒降、血脂還是滿江紅。營養師廖欣儀提醒，這類「看似健康」的吃法，其實暗藏5大地雷，反而會讓身體更失衡。

廖欣儀於臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享，偶遇鄰居向她詢問：「我都吃很少、吃生菜沙拉喝精力湯，也不吃肉，但為什麼體檢報告還是不好看？」進一步了解發現，鄰居為了維持體態，且認為吃清淡比較健康。所以，早餐一杯精力湯、中午一盒生菜沙拉，幾乎不加醬，也沒有什麼肉；晚上如果忙，就吃點水果或優格。自認為這樣很健康，但不解為何體重沒降，血脂還出現紅字。

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對此，廖欣儀說，很多人以為吃得很健康，卻沒發現只做了一半。一般人很容易把清淡、少油、低熱量等同於抗發炎飲食或健康飲食，但其實身體需要的是適量的均衡營養。當蛋白質不夠、脂肪太低、甚至長期吃太少時，身體反而會進入一種壓力狀態，不僅修復能力下降、腸道變得比較敏感，連發炎反應都可能難以調節。

廖欣儀表示，只吃沙拉感覺很健康，但也要懂得搭配，否則營養可能不均衡，並提出以下5點須注意：

●蛋白質要吃足夠：只吃生菜、水果，沒有蛋白質是不行的。蛋白質是修復身體的原料，也是調整免疫的重點，建議可在沙拉中搭配雞蛋、雞胸肉、魚肉等，作為蛋白質來源。

●少油調節力下降：長期不吃油或只吃低脂，會讓抗發炎脂肪（Omega-3）不足，身體調節能力下降。建議可以加點堅果、亞麻仁油或橄欖油在生菜中，增加優質脂肪，獲取抗氧化營養素。

●生蔬菜纖維粗難消化：生蔬菜的木質素未經軟化，對消化道較弱者會增加腸胃負擔、容易脹氣。所以，建議偶爾也可以改吃溫沙拉，即某些蔬菜先燙過，再拌入好油、搭配蛋白質，作為均衡一餐。

●避免醬料踩雷吃太多：千島、凱薩、蜂蜜芥末的糖、油其實不低，經常攝取也可能增加發炎負擔。

●熱量長期不足易發炎：吃太少也是一種壓力，例如：讓皮質醇上升，發炎反應更容易被啟動。所以生菜沙拉不要天天吃、餐餐吃，建議一週吃3-5次就可以。

廖欣儀提醒，不是吃得清淡就是抗發炎飲食，吃得均衡才能抗發炎。

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