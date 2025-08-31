健康網》幼童受三手菸傷害大！ 醫：全身器官與他人皆受害

吸菸不僅傷害個人器官健康，三手菸更是容易造成幼童傷害。（資料照、歐新社）

〔健康頻道／綜合報導〕內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書粉專「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」表示，有新聞提到，一位家長在公園裡，看到有人抽菸，善意勸導對方「可以去別的地方抽，這裡有小朋友」，沒想到對方非常憤怒。看到這件事，陳潔雯不禁思考：我們在台灣的日常生活中，其實很常「被迫」吸菸。不管是在公園、走路時、等紅綠燈的路口，甚至是停車場，時不時就會聞到濃烈的菸味。最讓人無奈的，是「邊走邊抽」的人，因為在後面只能默默跟著吸下。

很多人以為「我只是抽我的菸，不干擾別人」，但事實並非如此。陳潔雯說明，吸菸與非吸菸者的權利，往往在同一空間裡衝突：吸菸者享有抽菸的自由，但非吸菸者更應該享有『乾淨空氣』與『免於菸害』的權利。

陳潔雯強調：

●二手菸比吸菸者自己吸入的主流菸，含有更多致癌物；旁邊的人被迫吸入，沒有選擇。

●三手菸（殘留在衣物、頭髮、家具、車內的化學物質）看不見卻危害持久，對小朋友特別有害，因為他們常會靠近大人、觸摸環境，甚至把手放進嘴裡。

●電子煙、雪茄、菸斗並不「比較安全」，只是誤解。

吸菸對身體各器官的影響

吸菸不只影響肺，更是「全身性疾病」的高風險因子。陳潔雯整理幾個主要系統的傷害。

呼吸系統：

●慢性支氣管炎、肺氣腫（COPD）。

●肺癌（吸菸是全球肺癌死亡率第一的主因，佔約 80–90%）。

●增加氣喘惡化風險。

心血管系統：

●尼古丁收縮血管，增加高血壓與動脈硬化。

●心肌梗塞、中風風險顯著上升。

●周邊血管阻塞，導致下肢缺血甚至截肢。

消化系統：

●增加胃潰瘍、胃食道逆流。

●與胰臟癌、食道癌、胃癌高度相關。

●肝臟代謝負擔增加。

泌尿生殖系統：

●膀胱癌、腎盂癌風險上升（因為菸草致癌物經腎臟濾出，長期刺激尿路上皮）。

●男性：勃起功能障礙、精子品質下降。

●女性：卵巢功能下降、提早停經、不孕風險增加。

免疫與代謝：

●增加糖尿病風險（胰島素抗性上升）。

●免疫力下降，容易感染（肺炎、流感、結核病）。

●傷口癒合不良，術後併發症增加。

神經系統：

●增加失智症、腦中風風險。

●尼古丁成癮使腦部多巴胺系統失衡，影響情緒與專注力。

皮膚與外貌：

●膠原蛋白流失，皮膚鬆弛、皺紋加速。

●牙齒黃染、口臭、掉牙風險上升。

換句話說，吸菸幾乎沒有一個器官能「倖免」，而且危害常常波及到旁邊的家人與孩子。

為什麼日本做得到？

陳潔雯說明，去過日本的人，常會注意到：街頭幾乎看不到「邊走邊抽」的人。因為多數城市早就明定：禁止路上吸菸，並設置「專用吸菸間」。這樣做，其實是尊重雙方權益：吸菸者有地方抽菸，不必到處東躲西藏；非吸菸者不必擔心走在路上被迫吸入二手菸。

台灣目前雖然有「公園、學校、醫院」等禁菸規定，但執行與管理有限，缺乏完整的吸菸區配套，才會導致很多吸菸者習慣在街上邊走邊抽。

小提醒（給家長與大眾）

陳潔雯宣導：避免孩子暴露在二手菸、三手菸：衣物、車內若沾染菸味，等同讓孩子持續吸入毒素。大眾應勇敢表達，但保護自己：若遇到吸菸者在禁菸區，盡量冷靜提醒，必要時透過️警衛或管理單位協助，而非正面衝突。最後須推動更好的公共政策，支持政府建立吸菸專區與禁邊走邊抽的制度，才是真正公平。

