過年不出門也有用！醫師教3招 在家聊天也能護血糖

〔記者羅碧／台北報導〕過年期間，不少民眾擔心景點人擠人，選擇宅在家中過年，但其實「不出門」不代表對健康沒有幫助。高雄初日診所減重專科醫師劉曜增指出，預防糖尿病不只與飲食、運動有關，「社交互動」同樣是影響血糖與代謝健康的重要關鍵，即使不外出走春，只要維持基本的人際互動，也有助於降低未來罹患糖尿病的風險。

劉曜增表示，許多人談到糖尿病預防，往往只聚焦在少糖、少油、多運動，卻忽略心理與社交層面的影響。事實上，長期缺乏社交互動，可能會透過生理機制，間接影響血糖調控與代謝功能。

一項發表於國際期刊《Nature Human Behaviour》（自然・人類行為）的大型研究指出，社交狀態與體內多種血漿蛋白質的表現高度相關，而這些蛋白質與糖尿病、心血管疾病等慢性病風險密切連結。研究團隊利用英國生物樣本庫（UK Biobank）資料，分析 42,062 名受試者，平均年齡約56.4歲，追蹤時間長達 14年。

研究將符合「獨居」、「社交接觸少於每月一次」、「參加社交活動少於每週一次」三項條件中至少兩項者，定義為「社交孤立」。結果發現，有多達175種蛋白質與長期社交孤立呈現顯著關聯，其中超過 50% 在後續追蹤中，與第二型糖尿病、心血管疾病與中風風險有關。

研究中特別指出，一組參與代謝調控、且與糖尿病關聯性最強的蛋白質群組「M8 模組」，與未來罹患糖尿病的風險呈現高度相關，社交孤立者的風險比一般人增加2.14倍。

劉曜增解釋，當年紀漸長、生活圈縮小，或因退休、行動力下降而減少外出與人互動時，即使飲食相對清淡，身體的代謝系統仍可能受到影響。長期缺乏人際互動，可能反覆啟動身體的壓力反應系統，導致慢性發炎，進而成為糖尿病與其他慢性病的溫床。

相反地，適度且穩定的社交關係，有助於調節體內發炎反應、抗病毒系統與代謝相關機制。換言之，不論是否為長輩，只要長時間「宅」在家中、缺乏實際面對面的互動，都可能對健康造成潛在影響。

針對不想出門人擠人的族群，劉曜增醫師也提供3個簡單的「在家社交建議」，即使不跑熱門景點，也能達到類似走春的健康效果。

●第1招是「固定飯後散步」

每天飯後與家人到附近公園、河濱或巷口走一走，與鄰居打聲招呼、聊幾句天，就是一種溫和卻有效的社交刺激。距離不是重點，重點在於「出門加互動」。

●第2招是「邀約親友來作客」

若長輩行動不便，或因天氣因素不適合外出，可主動邀請親朋好友到家中聊天。重點不在形式，而是面對面的交流，讓生活中保有「有人味」，有助於降低長時間社交孤立所帶來的生理壓力。

●第3招則是「飲食要有底線」

走春或團聚不代表飲食可以完全放縱，建議進食順序以水、肉、菜、飯、果為原則，幫助降低血糖波動。甜點與年菜可採分食方式，多補充蔬菜與蛋白質，避免整天高糖高油，抵銷社交帶來的健康益處。

劉曜增提醒，社交互動能為健康加分，但對本身已有糖尿病、高血壓或代謝異常的族群而言，年節期間仍不可因此忽略身體監測。過年期間應持續量測血糖與血壓，若出現數值波動明顯、控制變差，或短時間內腰圍增加、褲頭明顯變緊，年假結束後，應及早回診評估，避免年節累積的負擔，轉變為長期的健康問題。

