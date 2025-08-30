自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「滷蛋」食療6營養來滋補 中醫：日食3顆也沒問題

2025/08/30 18:24

營養不良、身體循環差時，可以嘗試透過「滷蛋」食療來補充能量，作為滋補的食療。（圖擷取自林本庭臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長輩常說「沒食慾、氣血不足就要呷蛋」，中醫師林本庭就在臉書粉專提醒，營養不良、循環差時，可以嘗試透過「滷蛋」食療來補充能量。他建議每天至少吃2顆蛋，3顆也沒問題，尤其滷蛋更能提升食慾，滷蛋方式也很簡單，加入材料，小火熬煮2小時即可。蛋本身富含優質蛋白質、維生素A、D、B群、膽鹼與葉黃素，可謂是營養滿分。

林本庭也分享滷蛋秘方：先將肉末與蒜頭炒香，再放入水煮蛋與調味料，加入蠔油3大匙、醬油2大匙、冰糖1小匙、開水600毫升，最後搭配滷包（八角、甘草、月桂葉、草果、桂皮、小茴香、花椒）小火熬煮2小時即可。

每天吃一到兩顆蛋不但不會增加心血管疾病風險，反而對健康更有益，還能補充多種營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

不僅如此，營養師陳珮淳也補充，雞蛋被譽為「天然營養寶庫」，富含優質蛋白質、維生素A、D、B群、膽鹼與葉黃素，對眼睛保健、記憶力及肝臟健康都有幫助。她強調，過去民眾擔心的「膽固醇問題」其實已被翻轉，因為人體約8成膽固醇來自自體合成，飲食影響有限。根據最新研究，每天吃一到兩顆蛋不但不會增加心血管疾病風險，反而對健康更有益。

夏日食慾缺缺，不妨跟家人一起動手滷蛋，既能補氣血、提升食慾，也為餐桌增添幸福滋味。

