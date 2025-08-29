健康網》七夕浪漫大餐熱量爆表！ 營養師授健康4原則

營養師高敏敏表示，熱量不爆表小撇步：少吃紅肉、搭配蔬果、減少甜食、邀請共享；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕情人節不只要甜蜜浪漫，身體也要顧好，不然吃完浪漫變「肚老爺、小腹婆」，當愛情的溫度變成脂肪的厚度可就不好了！營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」分享，熱量不爆表小撇步：少吃紅肉、搭配蔬果、減少甜食、邀請共享。

健康啖大餐4原則

●少吃紅肉：紅肉如牛排、羊排、五花豬等脂肪含量較高，熱量也容易超標，尤其像A5和牛、菲力、帶骨羊肋排這些部位，油花雖香，但吃多真的熱量爆表！建議可以選擇烤雞胸、雞腿排、海鮮類（如龍蝦、鮭魚），優先挑選油脂分布少、以蒸煮或烘烤為主的料理。

●搭配蔬果：大餐通常以肉類為主，很容易忽略膳食纖維攝取，導致消化不順、腸胃負擔大，可以選有附沙拉、蔬菜的套餐（像凱薩沙拉、烤蔬菜），自備或加點燙青菜、生菜沙拉 補充酵素+維生素C，吃蔬菜的好處可以增加飽足感、幫助穩血糖、防止脂肪囤積。

●減少甜食：飯後甜點或濃湯（像酥皮濃湯、冰淇淋）熱量高又富含精緻糖分，容易導致血糖暴衝導致脂肪生成，建議飯後改喝無糖熱茶、茶凍等低熱量甜點。

●邀請共享：情人節餐點份量普遍偏多加上開心聊天很容易，不小心吃光光，熱量也默默超標。可以分食肉類、甜點、酒精類飲品，一起選擇小份餐、減量主食，共享餐點更有情趣，一舉兩得，既能控制熱量，又能提升情人間的互動與親密感。

