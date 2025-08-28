自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

守護發展遲緩兒達6千名 南市首辦「早期療育共識營」

2025/08/28 12:39

為強化早期療育服務團隊的合作能量，南市社會局首辦「台南市早期療育共識營」。 （南市社會局提供）



〔記者蔡文居／台南報導〕民眾對於早療服務的需求與日俱增，為強化早期療育服務團隊的合作能量，台南市社會局今（28）日起一連2天舉辦「台南市早期療育共識營」，這是南市首度舉辦，邀集醫療、社政及教育體系共約40名跨領域專業人員參與。

南市社會局表示，去（2024）年南市服務發展遲緩兒童人數達6000名，通報數也逐年增加中，顯示社會大眾對早療服務的需求與日俱增。南市秉持「及早發現、把握黃金療育期」理念，已將早期療育服務列為友善育兒的政策重點之一，並積極整合篩檢、療育、家庭支持、社區宣導及特教等資源，致力提供兒童及家庭即時且完善的協助。

南市社會局長郭乃文感謝一線醫療人員、社工及特殊教育等專業人員長期深耕早療服務，期勉透過共識營的交流與討論，持續提升服務品質。她指出，0至6歲是兒童發展的關鍵時期，家長若對孩子的成長有疑慮，都可透過南市3處「南市兒童早期發展服務管理中心」進行通報與評估，並及早連結專業服務。

