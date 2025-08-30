自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》紫色尿袋症候群 阿金醫師：尿道感染了

2025/08/30 21:50

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金臉書上的尿袋─「紫色尿袋症候群」為泌尿道感染的病人尿液。（取自陳志金臉書）

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金臉書上的尿袋─「紫色尿袋症候群」為泌尿道感染的病人尿液。（取自陳志金臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕繼分享「血油」抽血管照片後，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金又PO出「紫色尿袋症候群」，他指出，在醫院長期放置尿管/尿袋的病人，因泌尿道細菌感染，產生「分解物」所造成的顏色，在安養機構或者呼吸照護中心常見，合併便秘的話，就更容易出現。

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金說，每回看到大包茶飲，都令ICU醫護聯想「怎麼還沒倒？」（取自陳志金臉書）

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金說，每回看到大包茶飲，都令ICU醫護聯想「怎麼還沒倒？」（取自陳志金臉書）

看到大包茶飲 阿金常聯想「怎麼還沒倒」

陳志金在粉絲專頁「Icu醫生陳志金」發文，常有人分享飲料業者推出的大包裝茶飲，但看在醫療人員眼中，馬上就聯想到尿袋。尤其是ICU醫療人員看到大包裝的「茶」，只會連想到…「怎麼還沒倒？」

（取自郭綜合醫院官網）

（取自郭綜合醫院官網）

根據郭綜合醫院衛教資料表示，正常尿液顏色以淺黃色為主，是透明清澈的。隨著體內水分的多少，從透明無色到深琥珀色都有可能，異常尿液顏色則隨著原因及身體狀況有許多不同的變化，包括紅、橙、綠、藍、紫，褐、黑及白色等。異常尿液顏色的原因分為四大類，有食物、藥物、疾病及毒物。

以下是尿液顏色與常見疾病的關係：

●透明無色尿液：水喝太多。也可能是尿崩症、糖尿病或慢性間質性腎炎等疾病造成的。
●紅色尿液：常見食物或藥物造成。疾病則以各種原因（如泌尿道結石、感染及癌症等）造成的血尿較常見。血紅蛋白尿（如溶血性貧血）及肌球蛋白尿（如肌肉損傷）也會有紅色尿液。
●橙色尿液：常見食物或藥物造成。疾病如肝膽疾病或泌尿道感染等也會。另外，導致紅色尿液的原因也可能使尿液呈現橙色。
●黃色尿液：正常尿液顏色。體內水分不足、食物或藥物、肝膽疾病或泌尿道感染會造成深黃色尿液。

（取自郭綜合醫院官網）

（取自郭綜合醫院官網）

●綠色尿液：常見食物或藥物造成。
●藍色尿液：常見食物或藥物造成。
●紫色尿液：泌尿道感染（紫色尿袋症候群）較常見。
●褐色尿液：常見原因有食物、藥物、肝膽及腎臟疾病、橫紋肌溶解症。
●黑色尿液：常見食物或藥物造成。
●白色尿液：常見原因有尿中礦物質、尿酸等物質過多及泌尿道感染。乳糜尿（淋巴管與泌尿道相通）也會使尿液呈現白色。

