健康網》冷氣吹多了 感覺痰變多？中醫解析「痰濕」

〔健康頻道／綜合報導〕你是否容易變胖、消化不良，甚至皮膚有狀況？以中醫來看，這有可能是「痰濕」。中醫師邵禹豪表示，愛吃甜食與冷飲，經常待在冷氣房以及缺乏運動，恐造成痰濕；建議適當流汗、曬太陽，多吃原型食物，遠離炸物以鞏固體內陽氣。

邵禹豪在臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」說明，痰濕重的人容易出現疲勞、身體沉重、胸悶、多痰、水腫、頭暈等症狀，相較之下，也容易出現肥胖、皮膚諸疾、消化不良。

邵禹豪表示，痰濕是一種實質的病理性產物，代謝水液的機制失常，進一步阻礙身體的循環，造成疲勞、浮腫等現象。雖然和氣虛的人同樣會出現疲勞，但痰濕之人若能獲得適當運動，以及恰到好處的發汗，精神就會有所改善。

容易造成痰濕的幾種生活型態有：

1. 飲食：嗜吃精緻飲食、甜食、高油脂食物；喜歡喝冰冷全糖飲料。

2. 寒濕環境：久居於冷氣開放的室內，或是不通風而潮濕的環境。

3. 缺乏運動：久坐久臥，造成氣血不暢，無法排除水氣。

這類朋友建議選擇原型食物，避免加工食品與過度精緻的飲食，比方炸物、薯條、鹹酥雞。適當的戶外鍛鍊，透過流汗也能夠幫助排水，同時曬曬太陽有助於鞏固體內陽氣。

邵禹豪表示，臨床上，痰濕的問題相當多見，要細分痰濕的起源之處，才能制定出適合的治療方針。

邵禹豪表示，痰濕的三個起源為：「肺」、「脾」、「腎」。「肺為水之上源，又為貯痰之器，脾能運化水濕，又為生痰之源，腎主氣化水液，又為水之下源。」治療水液代謝，一定要熟《經脈別論》提到的：「飲入於胃，游縊精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經並行。」

回歸這段文字，可以看到提到了胃、脾、肺、膀胱等臟腑，雖然沒有直接提到腎，但膀胱氣化功能，亦源於腎中陽氣，故須放在一起討論。遵照經旨：「病痰飲者，當以溫藥和之。」參照醫宗的註解：「稠濁為痰，陽之盛也；稀清為飲，陰之盛也。有痰無飲，當以涼藥治之；有飲無痰，當以熱藥溫之。若痰而兼飲者，此不可純涼，又不可純熱，故當以溫藥和之可也」

以肺來說，若是黏稠之痰，則須以涼藥化之，諸如麥門冬湯、沙參麥冬湯、清肺湯，皆能潤肺清降，若是清稀之飲，則須以溫藥和之，諸如苓桂朮甘、苓甘五味薑辛夏、真武湯、小半夏加茯苓可用。

邵禹豪表示，依照經旨為和會強調溫藥和之，我認為有其道理，痰飲之生往往有寒，痰飲久積往往化熱，本為寒，標為熱，標熱既除，須盡快轉為溫藥，截斷痰飲之生。

