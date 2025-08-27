自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》「菸酒嗓」年齡下探 醫揭5元凶超傷

2025/08/27 21:22

過去常見於中年重度菸酒族的「菸酒嗓」，如今卻在20、30歲族群間快速蔓延；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

過去常見於中年重度菸酒族的「菸酒嗓」，如今卻在20、30歲族群間快速蔓延；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否發現，身邊越來越多年輕人聲音變得低沉沙啞，甚至聽起來像「菸酒大叔」？過去常見於中年重度菸酒族的「菸酒嗓」，如今卻在20、30歲族群間快速蔓延。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，年輕化的5大元凶，包含電子煙文化興起、社交飲酒文化、不當發聲習慣、空污與環境影響、壓力與生活型態，千萬別傻傻把「沙啞嗓」當做有個性。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」指出，「菸酒嗓」指的是聲音因長期吸菸飲酒而變得粗糙、低沉，甚至破音。但近年來，這個現象出現明顯「年輕化」趨勢，背後原因不只是菸酒，還與現代生活型態息息相關。

為什麼「菸酒嗓」會找上年輕人？

1. 電子煙文化興起：許多青年誤以為電子煙「比較安全」，反而吸得更頻繁，長期刺激聲帶黏膜，引發慢性發炎。

2. 社交文化：夜唱、聚餐、派對少不了酒精，酒精不只讓聲帶脫水，酒後大聲喊叫、唱歌更是雪上加霜。

3. 不當發聲習慣：長時間大聲講話、頻繁清喉嚨、用假音說話追求「可愛」效果，都會讓聲帶受損，甚至長出結節或瘜肉。

4. 空污與環境影響：PM2.5、二手菸、化學廢氣等污染物質，長期刺激呼吸道與聲帶，造成慢性發炎。

5. 壓力與生活型態：熬夜、暴飲暴食、缺乏運動，讓免疫力下降，聲帶更脆弱。壓力過大時還可能因緊張或用力咳嗽，加重聲帶負擔。

酒精不只讓聲帶脫水，酒後大聲喊叫、唱歌更是雪上加霜；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

酒精不只讓聲帶脫水，酒後大聲喊叫、唱歌更是雪上加霜；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

別把「沙啞嗓」當個性

胡皓淳強調，如果聲音長期沙啞、說話容易疲勞，或經常需要清喉嚨，就必須提高警覺。他建議民眾應戒除菸酒、多補充水分、避免大聲說話、改善發聲技巧，才能保護聲帶健康。「聲音是我們的名片，如果忽視聲帶發出的警訊，長期下來恐怕不是只有『菸酒嗓』，甚至可能演變成更嚴重的聲帶疾病。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

