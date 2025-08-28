自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》零脂肪食品添口感 營養師：恐吃下加工成分

2025/08/28 11:52

營養師王盈荃說，許多市售無脂肪食品會加入大量人工添加物等加工成分；示意圖。（圖取自freepik）

營養師王盈荃說，許多市售無脂肪食品會加入大量人工添加物等加工成分；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食追求健康的現代人，除對油、糖、脂肪管控嚴格，甚至還會要求無糖、無油、無脂肪才安心。營養師王盈荃指出，無脂肪食品為了補足風味，經常加入大量甜味劑等加工成分，導致減脂不成，反而吃下更多無營養的東西。聰明吃法建議搭配天然食物中的好油脂，不但更有營養、增加飽足感，同時也是護心、抗發炎的健康關鍵營養素。

王盈荃於臉書專頁「Cofit我的專屬營養師」發文表示，你是不是經常在超市裡，特別挑那些「零脂肪」的食品，但吃了這麼久，是否也發現，自己好像並沒有比較瘦？別懷疑，這可能不是你的問題，而是你選錯食物方向。

「無脂肪」真的比較健康嗎？王盈荃說，答案是：不一定！因為許多市售「無脂肪食品」為了補足沒有脂肪的風味與口感，往往會加入大量人工添加物、甜味劑、增稠劑等，你以為是健康減脂，結果反而吃進更多無營養又增加負擔的加工成分。

王盈荃進一步說明，與其選擇無脂加工品，不如這樣吃更聰明；例如：沙拉醬選擇橄欖油+檸檬汁調味，搭配天然食物中的好油脂，不但營養加分，也能增加飽足感。此外，很多人對「脂肪」避之唯恐不及，但其實好油脂才是維持健康的關鍵營養素，因為它具有穩定荷爾蒙、抗發炎、保護心血管、幫助脂溶性維生素吸收等作用。

至於哪些是優質脂肪？王盈荃提及，包括：酪梨、堅果、種子、橄欖油、鮭魚等食材，都是天然、營養又能延長飽足感的好選擇；並提醒減脂不是少吃脂肪，而是選對脂肪。尤其相較於低脂餅乾、零脂優格，選擇天然原型食物，才是真正有助於控制食慾、吃得健康的好方法。

營養師王盈荃指出，酪梨、堅果、種子、橄欖油、鮭魚等食材，不僅天然營養又能延長飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

營養師王盈荃指出，酪梨、堅果、種子、橄欖油、鮭魚等食材，不僅天然營養又能延長飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

