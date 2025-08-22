自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動累 ≠ 表現差 研究：肌力其實在進步

2025/08/22 10:58

恆新復健科診所醫師王思恒分享，1篇最新研究指出，「主觀疲勞」和「客觀表現」其實不一定同步。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有沒有這種經驗？覺得身體好累不想練，但鼓起勇氣進到健身房開始蹲，卻發現力量表現比以為的更強！恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」分享，1篇最新研究指出，「主觀疲勞」和「客觀表現」其實不一定同步。

王思恒提到，研究找來8位能深蹲2倍體重的壯漢，連續5天都做5組高強度深蹲到接近力竭，接著 14 天逐步減量 （taper）。研究發現，減量期14天後，力量表現：後蹲 1RM上升5%、等長肌力上升11%。

試驗者主觀感受

高強訓練度5天中的第3天感覺最糟，恢復感下降41%；直到減量後第14天，疲勞感才完全回到基準。總之，高強度訓練過後，雖然疲勞感還在，但體能早就已經反彈回升。

實際怎麼做？

1.不要完全依賴「疲勞感」來判斷體能狀態。

2.比賽前安排短期高壓訓練，接著減量，可讓肌力達到高峰。

3.可以主觀疲勞感來判斷訓練負荷，但也要搭配客觀數據（如1RM、跳躍高度）才能知道目前體能狀態。

