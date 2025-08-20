自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》營養師教「鮭魚菇菇炊飯」輕鬆做 2食材補纖維、防失智

2025/08/20 07:28

營養師林俐妤分享，「鮭魚菇菇日式炊飯」做法簡單，其中菇類富含水溶性膳食纖維，攝取有助消化道健康。（圖取自林俐妤臉書）

營養師林俐妤分享，「鮭魚菇菇日式炊飯」做法簡單，其中菇類富含水溶性膳食纖維，攝取有助消化道健康。（圖取自林俐妤臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃膩外食的你，是不是偶爾也想下廚來點不一樣的健康料理，又怕大費周章太麻煩？營養師林俐妤私房分享，簡單使用富含膳食纖維的菇類、紅蘿蔔等蔬菜，加上營養學者也曾指出攝取有助防失智的優質蛋白鮭魚，輕鬆一鍋到底，在家快速做出美味的「鮭魚菇菇日式炊飯」，懶人料理也能吃到滿滿均衡營養。

林俐妤於臉書專頁「Wanda營養師-林俐妤」發影音表示，「鮭魚菇菇日式炊飯」做法簡單，其中使用食材除紅蘿蔔、玉米筍外，鴻禧菇、美白菇等菇類富含水溶性膳食纖維，有助消化道健康；至於主角食材鮭魚，則是蛋白質和Omege-3的好來源。所有材料只要全部放入電鍋，蓋上鍋蓋烹煮，待電鍋跳起，攪拌一下就可盛盤享用。

蛋白質+膳食纖維+蔬菜營養好均衡

林俐妤說，這碗炊飯包含主食白飯、蛋白質鮭魚，還有蔬菜蘿蔔、玉米筍、菇類等，可說是一道均衡的料理，不妨照著以下步驟做看看：

準備材料：白米1杯、鮭魚、紅蘿蔔、玉米筍、半包鴻禧菇、半包美白菇、日式醬油。

做法：

1.白米洗淨後，加入8分滿的水，再加入適量醬油。因菇類會出水，記得水分勿加太多，以免炊飯過黏。

2.接著陸續加入紅蘿蔔、紅蘿蔔、玉米筍、鴻禧菇、美白菇等蔬菜，最後鋪上鮭魚塊。

3.蓋上電鍋蓋，依照家中電鍋設定適當煮飯時間，待電鍋跳起，便輕鬆完成美味炊飯。

鮭魚富含Omega-3有益健康

另，營養學者洪泰雄也曾於臉書專頁發文說，鮭魚富含Omega-3脂肪酸，特別是DHA（Docosahexaenoic acid）和EPA（Eicosapentaenoic acid）。這些Omega-3脂肪酸對大腦健康好處多，包括：

1.抗炎作用：DHA和EPA具有抗炎特性，有助減少大腦中的慢性炎症，這在失智症（如阿茲海默症）的發展中起著重要作用。

2.促進神經細胞健康：DHA是大腦神經細胞膜的重要成分，有助於維持神經細胞的結構和功能，對於認知功能的維持至關重要。

3.改善血液循環：鮭魚中的Omega-3脂肪酸有助於降低血脂和改善血液循環，有助於減少腦血管疾病風險。

4.抗氧化效果：鮭魚中含有抗氧化成分，可減少氧化壓力對大腦的損害，進而減少神經退化的風險。

5.促進神經傳遞：DHA可促進神經傳導效率，維持良好的神經信號傳遞，對於記憶力和學習能力至關重要。

營養師林俐妤表示，除菇類、紅蘿蔔、玉米筍等可攝取蔬菜類，炊飯中的主角食材鮭魚，也是蛋優質白質和Omege-3的好來源；示意圖。（圖取自freepik）

營養師林俐妤表示，除菇類、紅蘿蔔、玉米筍等可攝取蔬菜類，炊飯中的主角食材鮭魚，也是蛋優質白質和Omege-3的好來源；示意圖。（圖取自freepik）

