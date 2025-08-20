自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天然調料助長輩口口生津 國健署：用「它」加碼開胃

2025/08/20 06:27

國健署表示，用檸檬提味，不僅能刺激味蕾、去油解膩，還能幫助開胃；示意圖。（圖取自freepik）

國健署表示，用檸檬提味，不僅能刺激味蕾、去油解膩，還能幫助開胃；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，味覺與嗅覺可能不如從前，加上牙口或消化功能的變化，許多長輩常抱怨料理平淡無味，不知不覺就多加些鹽、醬料。長期下來，對健康可不太好。對此，國健署提醒，善用九層塔、蒜頭、薑等天然辛香料與洋蔥、香菜、檸檬等風味蔬菜提味，就能顧及長輩健康。其中，檸檬除了有助於提味，還能刺激味蕾、去油解膩幫助開胃。

國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，要讓長輩吃得開心、有味道又營養，就需要一點小巧思，善用天然調味，就能讓料理「化平淡為驚喜」，幫助長輩吃得安心：

天然辛香料提味

●九層塔：增添清香。

●蒜頭、辣椒和薑：可以增加層次感。

●咖哩與南洋香料：如小茴香，能增加迷人的香氣。

●八角、花椒、當歸、枸杞等中藥材：能為料理增添鮮明風味，讓餐點更有層次，也更健康。

風味蔬菜超加分

●洋蔥、香菜、番茄：本身就帶有自然的甜味與香氣，加入料理或湯品中，便可以純天然方式增加料理的香氣，減少對醬料的依賴。

●檸檬：這類酸香食材不僅能提升整道菜的風味，還能刺激味蕾、平衡油膩感，特別適合夏天或食慾不佳時使用，幫助開胃，讓長輩更願意多吃幾口。

最後，國健署指出，擺盤也是一門藝術。將餐點分成小份裝盤，不但方便長輩取用，也能讓餐桌更豐富有趣。色彩搭配得當，就可以有效提升食慾，例如綠色蔬菜搭配紅色番茄，或在米飯上撒少許芝麻或香菜末點綴。善用這些技巧，不僅能讓料理更好吃，也能提升長輩對飲食的興趣與動機。

